Dina Boluarte: Abogado de la presidenta negó existencia de "pacto" o "alianza" con Patricia Benavides

Joseph Campos, abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte, rechazó que exista un "pacto o alianza" entre su patrocinada y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides; ello en el marco de la presunta entrega de preguntas del interrogatorio oficial de la Fiscalía de la Nación hacia Boluarte. "Basta de provocar algo como la Rolexmanía", añadió.

Mediante declaraciones a un reconocido medio periodístico, Campos descartó conocer al exabogado de la mandataria, Óscar Nieves, así como a los involucrados en el reportaje que acusa a la mandataria de supuestamente recibir las referidas preguntas.

"Lo que he sufrido como abogado respecto al Ministerio Público, más bien está por cualquier cosa distinta a un pacto o una alianza con la señora Benavides", dijo a Canal N.

De tal modo, el actual abogado de Boluarte negó categóricamente cualquier "pacto" o "alianza" y se refirió al proceso de defensa como un ejercicio profesional estándar, desligándose de cualquier conocimiento o participación en posibles preparaciones irregulares de su cliente.

Además, hizo hincapié en que su labor se centra únicamente en acusaciones directas a la jefa de Estado por las muertes durante las protestas y no en otros temas como investigaciones sobre joyas, en el marco del caso Rolex.

"El problema no es nuestro lado, el Ministerio Público no entiende o nunca entendió que esta investigación no debería existir. Debería primero investigarse caso por caso y determinar si hubo un exceso. Acá se ha ido directamente a la presidenta de la República y eso es incorrecto", sostuvo.