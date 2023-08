Yonhy Lescano niega haber acercado a congresistas de Acción Popular a Pedro Castillo

15/08/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el excandidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, desmintió a María del Carmen Alva, quien dijo que el militante del partido acercó a muchos congresistas acciopopulistas al expresidente Pedro Castillo.

En conversación con el programa ''Informamos y Opinamos'' conducido por Karina Novoa, el excongresista aseguró que la expresidenta del Congreso se contradice en sus declaraciones.

"Yo no sé de dónde saca la señora Alva de que yo los acerqué a los parlamentarios al presidente Castillo es una difamación que ella misma se contradice. Ella misma en un canal de televisión dijo que a mí me habían rechazado para que yo no intervenga ni asesores ni mucho menos. Eso es una difamación claramente contradictoria por sus propias palabras", declaró.

Asimismo, Lescano Ancieta señaló que los propios legisladores rechazaron su participación como asesor de la bancada, por lo que negó cualquier tipo de trato.

"Cuando terminó la campaña electoral reuní a los dieciséis parlamentarios y les dije que los vamos a aconsejar para que puedan cumplir con el partido y el país. Al día siguiente, dos de ellos hicieron declaraciones diciendo que 'el señor Lescano no nos representa" (...) Decir con esto que no he tenido ni trato ni contrato, ellos mismos han rechazado mi participación", agregó.

No los hubiera elegido

En esa misma línea, el exparlamentario manifestó que, de haber tenido las facultades, no habría elegido a los legisladores actuales de Acción Popular.

"Varios de esos han ingresado al Congreso porque las bases los han elegido, si hubiera tenido que elegir yo a parlamentarios para que puedan competir y ser la bancada de Acción Popular a estos parlamentarios yo no los hubiera elegido. Obviamente sabía que estos señores tenían otro tipo de propuestas y ni siquiera han tenido en cuenta el plan de gobierno que nosotros hemos presentado", mencionó.

Por otra parte, el exlegislador recordó que la parlamentaria inició un proceso disciplinario en su contra por "simplemente" opinar sobre su gestión en la presidencia del Parlamento.

"La señora Alva cuando era presidenta del Congreso, en su gestión, los señores de recursos humanos me han abierto un proceso disciplinario por simplemente opinar sobre su gestión (...) Entonces no me parece raro ni me sorprende todas las falsedades y las afirmaciones carentes de verdad que se dice", añadió.

