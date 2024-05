"Ministro de Economía pecó de honesto y desleal": Alejandro Muñante sobre declaraciones de José Arista

El congresista de la República, Alejandro Muñante, se pronunció sobre la declaraciones del ministro de Economía, José Arista, e indicó que el integrante del Gabinete Ministerial "pecó de "honesto y desleal" por calificar de "débil" al Gobierno de Dina Boluarte.

Las palabras del mencionado parlamentario tuvieron lugar en la noche de este 1 de mayo en entrevista para Canal N, donde sostuvo que la postura del titular del MEF muestra la falta de unidad en el lenguaje y el mensaje que debería manejar el Ejecutivo.

De hecho, Alejandro Muñante señaló que no sería la primera vez que José Arista causa polémica con sus declaraciones, por lo que asegura estar sorprendido de su continuidad como ministro de Economía. Y es que, para él, no le hace bien al Gobierno.

"Pecó de honesto y, además, creo que de desleal, porque ahí se supone que debe manejarse un solo lenguaje, un solo mensaje. Me sorprende que hasta el día de hoy siga siendo el ministro de Economía. No es la primera vez que ha cometido un exabrupto y se ha tenido que disculpar. No le está haciendo nada bien al Gobierno", dijo.