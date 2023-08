Nueva versión: Peruana sorprende al abrir su puesto de comida "Caldos 7 sopas" en SJL

11/08/2023 / Exitosa Noticias / Tendencias

La audacia de los compatriotas se hizo presente una vez más, tal cual lo demuestra el emprendimiento de una mujer peruana llamado "Caldos 7 sopas". El cual se ha vuelto viral en los últimos días luego de que los youtubers de MarkoTk y Dilo nomás fueron al distrito de San Juan de Lurigancho para degustar los sabrosos caldos.

"En un Rincón de San Juan de Lurigancho se encuentra un pequeño huarique llamado caldos 7 sopas el cual supera en precio y sabor a un Restaurante bastante conocido", agregaron en la descripción del video.

Ofrece 7 sabores de caldo

La señora Sabina, quien prepara las sopas en el lugar mencionó que el motivo por el que le puso Caldos 7 sopas a su negocio, fue porque ella ofrece siete sabores, sin embargo los platos que más se venden son los de mote, gallina y cordero.

En el local se podrán encontrar las siguientes sopas: caldo de gallina, caldo de mote, caldo de cordero, caldo de cabeza, caldo verde, shámbar y chairo. Asimismo, el costo varía entre S/13 soles y S/15, depende de qué tipo de platillo se pida.

Además, el horario de atención es desde las 6.00 a. m. hasta las 2.00 p. m. de lunes a sábado. Según mencionaron los creadores de contenido, si asistes al lugar y pides un caldo, al terminar el público puede pedir una "yapita", y también brindan de cortesía un vaso de agua de muña.

Youtubers satisfechos

Cabe mencionar que, la visita de los youtubers al lugar fue de completa satisfacción, pues los caldos de la señora Sabina, cumplieron sus expectativas.

"Yo he probado caldo de mote y cordero y suele suceder que la carne es muy fibrosa, pero en este caso está suavecísima", agregó Marko.

De tal forma, los creadores de contenido para la red social YouTube invitaron a los vecinos de SJL a asistir al lugar desde temprano, ya que tiene alta recurrencia.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó varios comentarios de personas que no dudaron en deleitar los apetitosos platillos.

"Es la nueva versión", "Buena incursión, amigos, qué agradables se ven los caldos", "Qué rico se ve todo", "Excelente buffet de sopas", "El caldo no engorda, engorda el que lo come", "Están buenas las sopitas", "Ya me antojé", "Que sabrosas se ven esas sopas" "Muero por el caldo de mote, mi favorito", fueron algunas de las principales reacciones de los usuarios de Youtube.

De esta manera, tras la visita de los youtubers de MarkoTk y Dilo nomás impactó a los usuarios tras presentar el emprendimiento peruano de la señora Sabina con su local "Caldos 7 sopas" en SJL.