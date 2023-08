Abuelita sufre el peor susto de su vida con oso poseído: "Protégeme, señor con tu espíritu"

21/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos videos conmovedores, enternecedores, retos virales hasta las bromas más pesadas que sorprenden a todos. Es así como el clip compartido por la cuenta de @los.primos0ficial, en la famosa plataforma asiática de TikTok, muestra la broma pesada que vivió una abuelita al creer que un oso de peluche estaba poseído.

Broma pesada

En el material audiovisual, de un minuto y 42 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la mujer de avanzada edad se encontraba barriendo su sala y detrás de ella se encuentra un tremendo oso de peluche, quien comienza a moverse repentinamente.

Ante la intriga, la señora se acerca cautelosamente al peluche y al ver que vuelve a estar quieto, entona una canción para mantenerse en calma, pero viendo que el oso vuelve a moverse más fuerte, ella da un gran grito de susto por el tenso momento que vivió sin saber que todo se trataba de una cruel broma realizada por su propio nieto.

En la escena se escucha gritar a la abuelita: ¡Virgen María santísima!, al creer que el oso de peluche se encontraba poseído y luego sale corriendo dejando la escoba tirada en el suelo.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena. Sin embargo, otros criticaron que su nieto le juegue una broma muy pesada que pudo tener graves consecuencias.

Viral en TikTok

"La abuela se pone a cantar para no gritar", "la abuela: protégeme señor con tu espíritu", "a esa edad no se le asusta a los abuelos", "ni la Rosa de Guadalupe se atrevió a tanto", "yo no le hago esa broma a mi abuela, me pega con el palo de la escoba", "de milagro no le dio un infarto, se pasaron", "casi le da un infarto", "demoró mucho en reaccionar, es valiente, yo al primer movimiento hubiese salido huyendo", "esa señora ha vivido tanto que no se asusta a la primera", fueron algunas de las principales reacciones internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter, así como medios de comunicación, tras ver la insólita reacción que tuvo una abuelita al creer que un oso de peluche estaba poseído sin saber que todo se trataba de una broma pesada de su propio nieto.