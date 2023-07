¿Lo perdonará? Novio realiza una broma pesada a su pareja en el día de su boda

06/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El día de la boda es un momento muy especial para muchas parejas, y tratan de que todo sea perfecto. Es así como un video compartido en TikTok causó el asombro de los internautas al ver cómo un novio realizó una broma pesada a su pareja.

Broma pesada

En el material audiovisual, de 8 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja de novios se sujetan de las manos y al parecer, tenían pensado saltar juntos a una piscina, pero ella no esperaba la insólita acción del "amor de su vida".

Corren emocionados, y en ella se ve una sonrisa por compartir ese momento junto a su amado, pero él la suelta y la novia termina cayendo sola al agua. El chico solo ríe por ver a su pareja sumergida en la piscina con su vestido blanco.

La mujer se muestra un poco incómoda por el bochornoso momento que quedó grabado y fue compartido en distintos medios de comunicación y redes sociales.

Algunos internautas calificaron de "desleal" la acción del hombre, y en señalar que en su relación les faltará la confianza por la broma pesada que le hizo a su esposa.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video logró acumular 11 millones de reproducciones, volviéndose tendencia y generando cientos de comentarios realizados por personas que tomaron con buen humor la escena y por otros, que se mostraron indignados por la forma de actuar del novio.

"Empezó mal la cosa", "o son ambos o ninguno, eso es traición", "yo seguro me divorcio ese mismo día", "ahí no es amiga", "es solo un salto a la piscina", "y así se termina la confianza", "ya se arrepintió la chica de haberse casado", "de ahí directo al buffet de abogados para pedir el divorcio, claramente en él no se puede confiar", "mi pregunta esta muchacha si se habrá divorciado de una porque esto no tiene que dejarlo pasar", "qué tristeza, entender en ese preciso momento que con él no es", "cómo confiar en alguien así", "amiga sal de ahí", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Es así, como la escena tuvo opiniones divididas. Otros usuarios señalaron que la broma pesada del novio hacia su pareja sería un reflejo de lo que le espera a ella en el futuro, lleno de engaños, por lo cual, le recomendaron divorciarse y alejarse de él por completo, ya que no sería una persona confiable.