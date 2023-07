¡Increíble! Niños le lanzan juguetes a su prima y le arruinan el cabello

10/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los más pequeños de casa suelen hacer varias travesuras y más si se trata de alguien cercano a la familia. Es así como un video compartido en la plataforma china de TikTok causó gran revuelo al ver cómo una joven fue víctima de sus primitos y terminó con su cabello lleno de 'bunchems' (una especie de bolitas de colores que pueden unirse entre sí para crear figuras).

Por broma de sus primos

En el material audiovisual, de dos minutos y 30 segundos, se ve el preciso momento en que Karla Ramírez, una joven residente de Puebla, México, jugaba tranquilamente con sus primitos durante una fiesta familiar, pero la diversión se transformó en una broma de mal gusto cuando más de 130 juguetes terminaron enredados en su cabello.

El hermano de la 'víctima', decidió compartir con todos sus seguidores la gran labor que realizó su familia para que puedan ayudar a la joven a salvar su hermosa cabellera.

"Mis primos le pegaron Bunchems a mi hermana y termina muy mal. Estábamos intentando quitarlos entre dos tías, mi mamá y yo. Cada minuto llegaban refuerzos para ayudar", se lee en la breve descripción del clip, donde se ve cómo tratan de usar todo lo que esté a su alcance como aceite de bebé, para desenredar su cabello y retirar uno a uno los bunchems, tomando alrededor de dos horas de su tiempo.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que se mostraron sorprendidas por la escena y no dudaron en señalar que los pequeño deberían ser castigados para que no vuelvan a realizar esa travesura.

"Esos niños nunca olvidarán lo que hicieron", "la nueva tradición", "yo me hubiera rapado", "qué paciencia", "ahí murió su instinto maternal", "Dios mío, yo hubiera llorado las 2 horas seguidas", "las tías trabajado en equipo son lo mejor", "qué lindas todas las tías ayudando", "pobrecita, pero ahí estuvo su amada familia para ayudar", "yo los colgaba... Amo mi cabello", "actividad en familia", "me hacen eso y mis primos desaparecen", "ahora ya no son cenas familiares ahora es quitar bunchems en familia", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el clip alcanzó los 50 millones de reproducciones y casi los 5 millones de 'me gusta', al ver cómo una joven mexicana fue víctima de una broma pesada de sus pequeños primitos y terminó con su cabellera llena de bunchems.