"Diablos abuelita": 'Muñequita de Chiquián' reparte cerveza en cucharón y sorprende con sus singulares pasos

Una de las abuelitas más queridas del interior del país es la 'Muñequita de Chiquián', quien nunca deja de sorprender por sus divertidas ocurrencias durante los momentos de fiesta. Esta vez no fue la excepción pues la animosa mujer de más de 80 años protagonizó un ameno momento al repartir cerveza de una inusual manera.

La fémina, que ya se ha convertido en un personaje icónico de la ciudad de Chiquián, volvió a robar las miras de los pobladores y turistas que se encontraban en esta parte del Perú. Y es que la dulce abuelita no desaprovechó una especial ocasión para hacer de las suyas y entretener a todo el público.

"Cocinera que no toma en cucharón, no es cocinera", le repetía a los asistentes Estelita Diaz, la adulta mayor que no ha perdido la vitalidad y alegría, pese a sus años.