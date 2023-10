Docente deja curioso mensaje a sus estudiantes antes de tomarles un examen: "¿Es en pareja?"

16/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los parciales y los exámenes finales en la universidad son de las evaluaciones más demandantes, ante ello, los estudiantes dan todo lo mejor de sí para dichas pruebas. Sin embargo, un docente universitario no tuvo mejor idea que dejar un curioso mensaje a sus alumnos, el cual fue muy comentado por los cibernautas.

"Día de evaluaciones"

El clip viral titulado: ¿Y tu profe es serio? le pertenece a la cuenta @el_ing_carlos y nos muestra la forma particular que tiene un profesor universitario de aconsejarles a su alumnado.

Hace unos días, un joven colombiano dio a conocer el particular consejo que le dio su maestro de uno de los cursos de la carrera que está llevando en la universidad: Ingeniería de Sistemas.

El docente no encontró mejor forma de "motivarlos" que utilizar una plantilla proyectada con algunas pautas 'sarcásticas' ante la mirada atónita de sus alumnos.

"Para el día del parcial pueden traer: El rosario, el padre nuestro impreso, una vela, su fe, un lápiz y hoja", se puede leer en el video viral que se ha difundido rápidamente.

Esto claramente dejó entrever que solo está en ellos poder dar una buena evaluación y que lo demás es aleatorio o 'adicional'.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video se difundió rápidamente en la plataforma china, puesto que, hasta el momento cuenta con 23.2 mil me encantas, 413 comentarios y 2 325 guardados.

Los cibernautas aprovecharon en dejar sus opiniones más sarcásticas sobre este hecho insólito, los mensajes fueron de todo tipo: "Mi profe decía el examen es en pareja, entre usted y Dios", "no se diga más, llevaré el agua bendita y me lo tomo", "un profe me enseñó que si eran ateos haga el examen usted solito", "mi profe decía el examen es al estilo de Shakira... ciego, sordo y mudo", "qué profes tan divertidos", "jajaja solo le faltó una foto del Cuto con la fe", "mi profe el más serio", "la mejor época, sin duda la U", "la fe creo que debería ir en primer lugar", "se pasó (ese) profe", "le faltó, todas las anteriores", "le faltó poner que es en pareja", "no quiero imaginar al profe caminando en el salón ahumando con olíbano".

De esta manera, un estudiante hizo viral el mensaje de su docente antes de que dé un examen parcial de uno de los cursos de su carrera de Ingeniería de Sistemas.