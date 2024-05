Esposa de Nicolás Maduro protagoniza vergonsozo momento EN VIVO: Se le salió PRÓTESIS DENTAL

Jamás lo imaginó. Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, pasó un vergonzoso momento mientras brindaba un discurso en vivo por el Día del Trabajador: Se le salió la prótesis dental de forma inesperada.

Este último miércoles, 1 de mayo, se conmemoró el Día del Trabajador en distintas partes del mundo, siendo Venezuela uno de los países que decidió brindar un discurso para homenajear a sus compatriotas.

Es así que, en medio del evento que era transmitido por radio y televisión, la llamada 'Primer Combatiente' se vio envuelta en un bochornoso momento.

Y es que mientras se encontraba dedicándole unas palabras a los trabajadores de su país, la prótesis dental que tenía terminó saliéndose de su boca, por lo que no tuvo mejor solución que utilizar su mano izquierda para evitar que la pieza postiza caiga al suelo.

Enseguida, el presidente de Venezuela trató de minimizar el momento, lanzando un comentario donde aseguraba que su mujer se había mordido los labios debido a que se encontraba comiendo un chicle.

Hace algunos días, la máxima autoridad de Venezuela causó revuelo en las redes sociales al hablarle en inglés al presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden. Ello se dio antes de que el mencionado país le impusiera nuevas sanciones a su nación.

"Nunca cerraré las puertas del diálogo con nadie (...)Les digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: 'If you want, I want. If you don't want, I don't want'. En caraqueño: Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero", dijo.