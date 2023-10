¿El médico dibujante existe? Conoce al artista peruano de 89 años que crea cómics

20/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Quién dice que la medicina y el arte no pueden estar íntimamente relacionadas. Esta es la historia de un médico de 89 años que crea cómics desde hace muchos años y es uno de los más representativos de nuestro país.

El clip viral titulado: "¿Sabes que en el Perú hay un dibujante de cómics de 89 años? le pertenece a la cuenta @vadillovila y nos muestra una breve trayectoria del doctor que se desempeña artísticamente.

El doctor Javier Flórez del Águila es un neurólogo de profesión con especialidad en problemas de audición y lenguaje.

Originario de Otuzco, región La Libertad, nació en 1934 y se considera un "dibujante que hace medicina".

A sus 20 años se inició en el mundo del dibujo profesional, mientras que a la par llevaba sus estudios de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) los cuales concluyeron en 1959.

Entre sus creaciones más destacadas se encuentran "Selva misteriosa", considerado un clásico de las 'tiras peruanas'.

La esencia de su obra destacaba la presencia de 'los otros', mostrando una realidad dura de la selva amazónica y la sensibilidad de la sociedad de esta parte del país. Además, de presentar leyendas y otros elementos de la cultura de la zona.

Su vasta obra incluye 759 historias que han sido publicadas en el diario 'El Comercio' entre los años 1971 y 1974.

Los cibernautas agradecieron el aporte de este profesional de la salud en el desarrollo y fomento del arte en el país: "Vaya qué talento, debemos hacer famosos a las personas correctas", "gracias por darle reconocimiento. No lo conocía y me sorprende su talento", "Javier Flórez del Águila neurólogo e historietista", "me quito el sombrero quiero llegar a ser una gran dibujante como él y crear historias", "qué bello el arte le da la vida y alegría en su corazón", "no sabía, gracias por la info, este hombre merece tener más reconocimiento", "qué hermoso, tiene unas manos prodigiosas, verdadero arte, es un orgullo peruano".

De esta manera, un médico neurólogo se hizo tendencia en TikTok por ser un gran dibujante de cómics a sus 89 años de edad. Muchos cibernautas desconocían de su arte y se mostraron admirados por su talento.