¡Sin piedad! Dayanita exhibe el anillo que 'Topito' le regaló y duda que tenga algún valor real

¡Lo humilló! La actriz cómica Dayanita mostró en directo el anillo que le había obsequiado 'Topito' durante su relación, manifestando públicamente sus dudas sobre su autenticidad y valor real.

Se burlan del anillo

Durante una entrevista con Magaly Medina sobre el desenlace de su relación con 'Topito', la actriz cómica compartió detalles sobre sus reconciliaciones luego de los conflictos derivados de las infidelidades de su ex.

En medio de la conversación, Magaly recordó el momento en el que 'Topito' le obsequió un anillo de compromiso a Dayanita, quien lo exhibió en sus redes sociales y en diversas ocasiones. En un giro inesperado, Dayanita, en plena entrevista, mostró en vivo el anillo que aún llevaba puesto.

La sorpresa invadió el ambiente al constatar que Dayanita continuaba usando el anillo regalado por su expareja, a lo que Magaly comentó con cierto asombro: "¿Y todavía no se lo has tirado por la cara?".

¿Anillo de valor?

A pesar de su primera reacción, Magaly se retractó y sugirió una alternativa más práctica para Dayanita respecto al anillo que le había regalado su expareja: "No, mejor véndelo. Tázalo y véndelo".

El momento se tornó aún más cómico cuando ambas expresaron sus dudas sobre la autenticidad y el verdadero valor de la sortija, solo con sus miradas.

Magaly no pudo contenerse y soltó: "O de repente no vale nada", a lo que Dayanita respondió de inmediato: "Pero si no tiene (dinero)".

Luego, entablaron una divertida conversación sobre la autenticidad del anillo, cuestionándose si era un diamante real y considerando la idea de acudir juntas a un gemólogo para resolver sus dudas.

Le devolvió las infidelidades

Uno de los claros detonantes de la ruptura de Dayanita y 'Topito' fueron las evidentes acciones de infidelidad que el cómico protagonizada. Sin embargo, esta vez Dayanita reveló que tomó venganza por las múltiples faltas de respeto.

La comediante se sinceró al revelar que, después de ser engañada repetidamente por su pareja, optó por adoptar una postura de reciprocidad para vengarse y hacerle entender cómo se sentía.

"Yo se lo devolví a él como tres o cuatro veces, pero a él le dolió más pues. El hombre hace diez y la mujer con uno lo matamos. A él le dolió más, incluso empezaba con 'por favor, conversemos'", afirmó.

