Dayanita revela que trató de encubrir a Topito: "Él dijo que se mudó, pero seguía viviendo en mi casa"

Dayanita se encuentra en el ojo de la tormenta luego de terminar su relación con Topito a raíz de una infidelidad por parte del cómico. En medio de ello, la actriz trans confesó que el actor le había sido infiel en anteriores oportunidades e incluso habló sobre la vez en que supuestamente se fue de su casa, pero realmente seguía viviendo allí

En entrevista con 'Magaly TV, la firme', Dayanita abrió su corazón por primera vez para hablar sobre la tormenta relación que habría tenido con Junior Flores. Según contó, el cómico le habría sido infiel en diversas oportunidades y ella siempre le perdonó, pero esta vez sería completamente distinto porque está cansada de esos engaños.

"No me gusta mentir pero en algún momento sí he mentido, pero ahora sí con lo que me ha pasado aprendí a ser muy honesta (...) Sí había un remember", confesó Dayanita sobre las veces en que terminó su relación sentimental con Topito.

Sin embargo, eso no fue todo ya que también reveló que hace unos meses que el cómico fue ampayado con otra mujer y supuestamente se mudó a un quinto piso en el mismo edificio que Dayanita, todo fue falso.

"El supuestamente se fue a vivir al quinto piso pero no, seguía quedándose en mi casa... por qué negar algo... supuestamente estaba conmigo pero no me dejaba ser feliz", aseguró.

Dayanita termina con Topito

A través de un extenso mensaje, la actriz cómica dejó en claro que no mantiene una relación con Junior Flores, mejor conocido en el mundo de la farándula como 'Topito'.

"Mucho se ha comentado acerca de mi situación sentimental y quiero dejar en claro ciertos puntos por paz mental y siento que me merezco mi tranquilidad (...) Yo he sido siempre una buena persona que apoyo en su momento y ahora, simplemente como figura pública, me toca dar la cara", inició diciendo.

Enseguida, precisó que, en la actualidad, no mantiene ningún tiempo de relación con el humorista, puesto que lo único que los une es el ámbito laboral y así continuará siempre porque se considera como una persona profesional.

"Yo no tengo ninguna relación con Junior Flores "Topito", que es una persona que se me vinculó por años (...) Yo soy profesional y siempre priorizaré mi trabajo ante todo, si me encuentran con Junior Flores 'Topito' compartiendo escenario o en el canal, solo será por vínculo laboral", señaló Dayanita.

