"Es el dueño": Hombre fue sorprendido al intentar espantar a un gatito de una tienda

07/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos virales donde las mascotas son las protagonistas debido a sus ocurrentes aventuras y travesuras que deja a más de uno sorprendido, tal como el caso de un gatito que era espantado por un hombre, pero fue troleado al saber que él era el "dueño de la tienda".

Gatito sorprendido en una tienda

En el material audiovisual, de 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el usuario @aronpoma9, muestra cómo un pequeño gatito de color plomo se para en dos patas para comenzar a degustar de las galletitas que ofrece una tienda de abarrotes.

Un transeúnte que pasaba por el lugar se percata de la escena y decide acercarse para tratar de ahuyentarlo, creyendo que era un "ladrón de comida", pero la respuesta del vendedor del lugar lo dejó realmente sorprendido.

"Es el dueño de la tienda", se escucha decir en el clip, que ha logrado 2.2 millones de reproducciones a tan solo cuatro días de ser difundido en la plataforma china, así como 181 mil me gustas.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido en distintos medios de comunicación y plataformas como Twitter y Facebook. Además, generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que el gatito no hacía nada malo como para que traten de ahuyentarlo del lugar.

Video tiene 2.2 millones de vistas

"Y todavía come Ricocat, el más caro de la tienda", "amo que a los gatitos los dejen comer así", "el gatito está en pleno control de calidad", "barra libre de comida para el gato", "come en frente de los pobres", "es el dueño, es el patrón", "es un indefenso animalito", "se nota que es el dueño por la panza de felicidad", "el gatito está en pleno control de calidad", "inspectoría, más respeto", "El gato: haré que no te escucho, no sabes quién soy", "se asegura que sus caseros compren calidad", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo por ver a un indefenso animalito comer de un saco de comida que se vendía en un puesto de abarrotes y que un hombre al ver la escena decidió espantarlo sin esperar a ser 'troleado' por el vendedor del lugar.