"Ni el gato con botas se atrevió a tanto": Gatito sorprende a su dueña al aparecer con una bolsa de billetes

20/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales muchas personas muestra las aventuras y distintas acciones peculiares que realizan sus adoradas mascotas, a los cuales tratan como si se trataran de un integrante más de sus familias. Es así como un video compartido por la cuenta de @Yvonnecarballoennovy, en la plataforma china de TikTok, causó gran revuelo al mostrar a un gatito con una bolsa llena de dinero.

Gatito con dinero

En el material audiovisual, de 11 segundos de duración, subido por Yvonne Carballo, se ve cómo una joven decidió demostrar a todos sus seguidores cómo su minino llegó a casa con una gran sorpresa, que dejó asombrada a toda su familia. ¿De qué se trataba?

El adorable gatito llegó a su casa con una bolsa llena de billetes. En todo momento, el felino abrazó la bolsa y no se alejó del objeto que se había encontrado en la calle.

"Como cuando no me dieron aguinaldo, pero mi gato aparece con una bolsa llena de billetes", se lee en la breve descripción del video compartido en la plataforma asiática, que ha logrado sobrepasar el millón de reproducciones.

Sin lugar a dudas, el gatito causó gran revuelo al llevar a su casa dinero que "ayudaría a su familia" para solventar sus gastos, e incluso comprar su comida. Algunos internautas bromearon diciendo que "se trataría de plata ganada en apuestas techeras".

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido por distintos medios de comunicación. Además, según la dueña del felino, no sabe de dónde sacó el dinero, por lo que los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para escribir sus más divertidos comentarios.

"¿El michi de la suerte?", "el michi: 'Mira, Karen, cuánto gané de las apuestas en el techo'", "¿no dan en adopción al gato?", "¡ay, no! Debe ser el dinero de alguien que estuvo ahorrando", "¿dónde le activo ese modo a mis michis?", "quiero y necesito un michi así", "eso es de él, no se lo quites", "ni el gato con botas se atrevió a tanto", "ese micho se merece un pollito asado para él solo", "nosotros no teníamos para comer y mi gatita negra llegó con una bolsa de tortillas de harina nuevas. La extraño mucho", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip generó distintas opiniones al ver cómo un gatito sorprendió a su familia al llegar a casa con una bolsa llena de billetes.