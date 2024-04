Yahaira Plasencia regresa a Perú y se pronuncia sobre su relación con Sergio George: "Estoy feliz y tranquila"

30/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia ha estado en el ojo de la tormenta durante los últimos días debido a su asistencia a la premiación Latinoamérica Music Awards 2024, por invitación de Sergio George, con quien se le vinculó sentimentalmente.

Después que ambos hicieron una transmisión en vivo en redes sociales los internautas empezaron a especular sobre una posible relación sentimental entre ambos, por lo que Yahaira finalmente se ha pronunciado al respecto.

Recordemos que la 'Reina del totó' pasó varios días en Miami donde se codeo con reconocidas figuras de la música latinoamericana, como Thalía, Marc Anthony, Feid, entre otros. Sin embargo, ahora ha regresado al Perú y dijo estar enfocada en sus proyectos personales.

"Buenas buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien con la bendición de Dios. Yo ya estoy aquí en Lima, Perú estoy super feliz, extrañaba a mis papás la verdad, para los que no saben, soy muy pegada a mi familia. Estoy feliz de poder tenerlos conmigo, de amarlos, es un privilegio que no cualquiera puede tener y por eso soy una mujer bendecida por eso y muchas cosas más", dijo en un inicio.

Asimismo, la ex 'Son Tentación' dejó claro que no hará caso a los malos comentarios que se han dicho en televisión nacional en redes sociales. Recordemos que Magaly me criticó duramente por el escándalo con Sergio George.

"Agradecerle a toda la gente por sus mensajitos, buena onda, su motivación que tengan muy en claro que estoy super enfocada en mis cosas, proyectada que no escucho malos comentarios de absolutamente nadie , estoy feliz y super tranquila que lo sepan y más cuando viene solo de una persona. Así que estén tranquilos por ese lado", agregó.

¿Cuáles fueron los comentarios de Sergio a Yahaira?

Durante un live, George resaltó que la cantante se encuentra en la cúspide de su carrera gracias a su performance en el escenario: "En serio, estás aquí por tu talento", algo que tomó con seriedad la artista peruana.

No obstante, no se esperaba que iba a ser troleada por Sergio George, quien agregó: "Y también por las nalgas" , la frase fue bien recibido por la ex pareja de Jair Mendoza, quien atinó a reír junto a su amigo.

Es así que, los comentarios de Sergio George sobre Yahaira Plasencia generaron polémica en redes sociales. Sin embargo, la salsera ha dejado claro que hace caso omiso a ello y prefiere enfocarse en sus proyectos personales.