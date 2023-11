Joven comparte la despedida a su perrito antes de morir: "Juega sin dolor en el cielo"

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores, como el compartido en TikTok, donde una joven tuvo la difícil decisión de 'dormir' a Trompas, su perrito de 11 años, debido a un tumor que lo aquejaba y hacía sufrir.

Las despedidas de un ser querido suelen ser difíciles de superar, incluso si se trata de nuestras queridas mascotas, a quienes tratamos como si fueran un integrante más de nuestras familias.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven documentó el último día en la Tierra de su 'fiel amigo', identificado como Trompas, manifestando que tenía graves problemas de salud.

Debido a ello, la joven, con sentimientos encontrados, tomó la drástica decisión de que era momento de dejarlo partir porque no deseaba verlo sufrir tanto. Es así como, en primera persona, Trompas comienza a narrar las actividades que realizó antes de ser 'dormido'.

Comenzando con un paseo matutino y una deliciosa comida, Trompas se encontró con amigos peludos en el parque y se despidió de ellos de una manera muy canina.

"Hola, mi nombre es Trompas y así fue mi último día en la Tierra. Primero despedí a mi mamá y dimos el paseo de la mañana. En el parque me encontré a unos amiguitos, nos olfateamos los traseros y aproveché para despedirme de ellos", se escucha decir en voz en off, al can.

Seguido a ello, algunos de sus vecinos no dudan en acercarse a él y darle algunos abrazos y caricias, entre lágrimas, porque no volverán a verlo corretear con la gran alegría que lo caracterizaba.

"Llegó el momento de dar mi último paseo y me encontré a algunos vecinos que me quieren mucho y se pusieron tristes. Caminé un rato por el barrio donde estuve 11 años. Después de despedirme de todos, me di cuenta de que mi mamá tenía razón, hoy volví a ver a personas muy importantes y que extrañaba mucho. No te preocupes mami, yo te espero aquí con mi abuelito. Te amo mucho", finalizó.