Joven conmueve en TikTok al comprarse muñecos de Gokú: "Sanando heridas del pasado"

14/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok es muy común hallar videos de todo tipo, entre los cuales destacan los casos de la vida real. Esta vez, un joven de 32 años de edad se hizo tendencia al mostrar su colección de muñecos de Gokú que no pudo tener en su infancia.

"Reencontrándose con su niño interior"

El clip viral titulado: "Yo comprándome cosas que de niño nunca pude tener" le pertenece a la cuenta @nessoft120424 y nos muestra las adquisiciones de un hombre de más de 30 años en una habitación.

Los juguetes forman una parte importante de la vida de las personas, ya que son los primeros símbolos de que 'algo le pertenece' en sus primeros años de vida.

Sin embargo, no todos gozan de tener algo que han anhelado tanto siendo niños. Ese fue el caso de un joven de 32 años que luego de tiempo pudo comprarse lo que tanto quiso siendo pequeño: sus muñecos de Gokú.

Pese a ser una persona casada y con responsabilidades, de por medio, no dejó de lado su sueño de tener esos juguetes que de pequeño vio que otras personas tenían y que por distintas razones no pudo tener.

Con las adquisiciones que hizo pudo 'sanar las heridas del pasado' de ese niño interior que no pudo distraerse con lo que más quería, pero que ahora con tan solo tener la pieza en su dormitorio lo hace sumamente feliz.

El tiempo no perdona, sin duda, pero las ganas siguen intactas. Reencontrarse con el pasado permite curar ese lado vacío, ese algo que te falta.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este video causó gran impacto en los cibernautas por lo que hasta el momento cuenta con 164.8 mil me encantas, 6 446 comentarios y 15.7 mil guardados.

Los internautas no dejaron de apoyar la iniciativa del joven en comprarse sus cosas pese a ser adulto y algunos se animaron a compartir sus experiencias: "Yo también me compro mis muñecas, ya que de niña nunca tuve una. Todos llevamos una niña dentro", "tengo ya casi 29 años y sigo viendo Gokú, no me importa repetir y repetir. Yo también soy una sayayin", "exacto cosas que de niño no pudieron comprarnos nuestros padres por falta de economía... suerte compañero", "sé feliz de la forma que quieras", "hacerle cariñito a ese niño interno, nunca está demás. Todo lo contrario va sanando heridas".

De esta manera, un joven de 32 años se hizo tendencia en TikTok y conmovió a los cibernautas al mostrar su colección de muñecos de Gokú, juguetes que no pudo tener cuando fue pequeño.