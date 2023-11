Joven sorprende al caminar con 'tremendo panetón' en un supermercado: "Ya se siente el espíritu navideño"

31/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se ha viralizado un video donde un joven sorprendió a los cibernautas al vérsele caminando con un 'tremendo panetón' dentro de un supermercado.

"Reservando su panetón"

El clip viral titulado: "Ya se siente el espíritu navideño" le pertenece a la cuenta @abdiperales y nos muestra el singular recorrido de un ciudadano dentro de un centro comercial portando un ejemplar del biscocho con pasas y dulces característico de la cena navideña.

No cabe duda que estamos a cuenta regresiva para las fiestas de fin de año. La Navidad, siendo una de las primeras, ya está moviendo a los ciudadanos a adquirir productos para la decoración de la casa y por qué no decir comestibles también.

Ese es el caso de un muchacho que se hizo viral al haber agarrado un 'panetón gigante' y empezar a caminar dentro de un reconocido supermercado a vista y paciencia de los demás clientes.

Según las imágenes registradas, un usuario logró captarlo mientras merodeaba por el pasillo de productos para bebé, entre los que se encontraban pañales, toallitas y otros accesorios para los más pequeños del hogar.

Su andanza terminó cuando llegó al cajero del establecimiento, donde primero colocó el enorme panetón sobre la máquina que verifica los precios e indica el cobro a realizar por parte de la cajera.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 18 segundos, no tardó en hacerse tendencia en la plataforma china, ya que hasta el momento cuenta con 85.9 mil me encantas, 2 198 comentarios y 8 645 guardados.

El peculiar tamaño del panetón llamó poderosamente la atención de los cibernautas, por lo que dejaron las siguientes opiniones y consultas: "¿En serio lo venden?", "por favor digan si es verdad para ir ahorita mismo", "las panaderías están perdiendo plata... estoy segura que si sacan una versión gigante, la gente lo compra", "si lo venden, lo compro, no lo quiero, lo necesito", "una caja, por favor", "justo el adorno navideño que me falta", "el panetón que quieren mis padres", "mi mamá dice si es real, para que vaya a comprar", "el regalo perfecto sí existe", "toma todo mi dinero, necesito una docena de esta edición especial de panetón", "necesito una docena de esos", "precio", "el regalo perfecto para mi mamá", "no como panetón, pero lo compraría por la foto".

De esta manera, un joven se hizo viral en TikTok al cargar un 'tremendo panetón' dentro de un supermercado.