¡A poco de terminar en una sartén! Una familia hizo noticia al compartir la extraña escena que vivieron, luego de comprar un paquete de huevos para su alimentación y terminar con una mascota para el hogar.

A detalle, el video de TikTok evidenció como la parentela estaba a punto de prepararse un plato, cuando sonó el característico "Pio, pio" de un pollito, dentro del bloque de comestibles. Esto generó sorpresa entre los parientes que empezaron a buscar en los cascarones para ayudar al animalito.

En el corto de un minuto y medio, se percibió como la parentela detectó al plumífero y trató de ayudarlo; rompiendo el huevo con precisión, para que logré salir al mundo exterior. Inicialmente, el ovíparo parecía algo enfermo o damnificado por las complicaciones que pasó. Sin embargo, minutos después evidenció un perfecto estado físico.

En esa línea, la familia también compartió el proceso de desarrollo del animalito, al que nombraron como Gringo y ya es parte de la parentela. Actualmente, la mascota es un robusto pollo que pasea por la vivienda de sus dueños.

En ese sentido, el video de TikTok tiene, por el momento, más de 12 millones de reproducciones, más de 1,1 millones de likes, 15 mil comentarios y 105 mil compartidas. Al respecto, la cuenta "@ow99999" fue quien divulgó el contenido.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Siempre he pensado que voy a tirar un huevo a la sartén y caerá un pollito", "Me pasa eso y nunca más como huevo", "Ay, siento que ya no quiero volver a comer huevo", "A salvo de ser un desayuno, pero al rato un caldo", "Yo le hubiera puesto el nombre de la caja de huevos".

