Mujer ofrece 5 mil dólares a quien le presente a su futuro esposo: "Satisface mis necesidades"

Las redes sociales nos vuelve a sorprender una vez más con la historia de una mujer de 34 años que no duda en recurrir a su cuenta de TikTok para pedir la ayuda de sus seguidores para encontrar al hombre de sus sueños y compartir el resto de su vida a su lado como su esposa, por lo cual no duda en dar una recompensa de 5 mil dólares.

En el material audiovisual, de solo 29 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Eve Tilley, una mujer que vive en Los Ángeles, California de 34 años, ha causado polémica al brindar una entrevista donde señaló que primero pidió el apoyo de sus amigos e incluso de su jefe, pero decidió extenderlo en su cuenta @ebtilley, con una gran recompensa económica.

La abogada, Eve Tilley, explicó que durante cinco años ha estado soltera, conociendo hombres en persona o a través de aplicaciones de cita, pero no tuvo buenos resultados, ya que al parecer hasta el momento no ha tenido suerte en el amor.

"Pero desde el COVID-19 ha habido un cambio extraño en la cultura de las citas: Los chicos no se acercan a ti en persona, y la mayoría de los hombres en las aplicaciones no se deslizan para tener citas serias", señaló preocupada por su situación sentimental.

Luego explicó en qué consiste su oferta para obtener el dinero: "Entonces, la oferta es que, si me presentas a mi esposo y me caso con él, te daré 5 mil dólares... no tengo que estar casada con él por mucho tiempo, puedo divorciarme de él en 20 años. No importa, pero si me presentas a un hombre con el que camino hacia el altar y me caso, te doy el dinero".