¡Insólito! Mujer FURIOSA prende fuego al auto de su estilista por no darle una cita (VIDEO)

29/04/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Una enfurecida mujer causó gran conmoción a nivel internacional tras no dudar en vengarse de su estilista de pestañas porque no quería darle una cita para atenderla.

Muchas personas acuden a especialistas que les permitan mejorar su apariencia, forma de peinarse, maquillarse, vestirse y tener otros estilos, por lo cual, hacen todo lo posible para lograr atenderse con los mejores.

¡Se vengó de su esteticista!

El insólito caso ocurrió en la comunidad de Chicago cuando una cliente frustrada por no poder conseguir una cita para un servicio de pestañas incendió el automóvil de la esteticista Marcella Or Cobbins. La escena fue captada por las cámaras de seguridad frente al estudio donde trabajaba.

Según mensajes de texto compartidos por Orr, la cliente mostró creciente ansiedad por obtener una cita después de esperar un mes, pero la falta de disponibilidad en la agenda de la esteticista desencadenó una serie de interacciones tensas.

Además, las imágenes muestran a su clienta llegar al local y comenzar a reclamar que la atiendan, pero cuando Orr se negó educadamente y le explicó sobre sus compromisos previos, la mujer comenzó a rociar gasolina sobre el vehículo BMW de la esteticista y luego prenderle fuego en un acto de ira.

Hasta el momento se desconoce si Marcella Orr ha emprendido acciones legales en contra de la agresora, pero de momento ha decidido iniciar una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y reemplazar su auto.

Con un objetivo de 50 mil dólares, la campaña ha generado un pequeño apoyo, con donaciones que ya superan los 1500 dólares de 71 contribuciones.

Otro insólito caso

Este no sería el primer caso que genera gran revuelo en el mundo, ya que en las redes sociales se volvió tendencia un video donde se muestra a una estilista molesta e indignada no tener reparos en castigar a una de sus clientas por negarse a pagar el cambio de look que le realizó en su local.

Según lo relatado por la estilista, la clienta aseguraba que no le funcionaba la billetera virtual e intentó irse del lugar. Sin embargo, la chica tomó una drástica decisión: ¡la dejó pelada!

Según May, otra cliente que asistía al mismo lugar había alertado a la peluquera sobre el modus operandi de la joven, quien solía realizar tratamientos estéticos y luego irse sin pagar. Además, explicó que tomó la decisión de cortar las trenzas de raíz para evitar que la cliente jugara con su trabajo y el de otras colegas. El incidente se desarrolló con la presencia de un oficial de policía, ya que el local se encuentra cerca de un colegio y suelen patrullar la zona.

De esta manera, una vez más un caso se volvió viral. Una mujer enfurecida decidió quemar el auto de su esteticista porque le negó una cita para atenderse y arreglar sus pestañas, en Chicago, Estados Unidos.