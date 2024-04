¡Insólito! Mujer va a terapia para superar a su exnovio y descubre a su psicóloga besándose con él

Una mujer se hizo viral, en redes sociales, al compartir su singular experiencia que vivió durante su duelo luego de terminar una relación sentimental. La joven contó que decidió ir a terapia para superar a su exnovio, sin imaginar, que su psicóloga se convertiría en una rival para ella.

De acuerdo a su testimonio, la mujer, durante seis meses, iba constantemente a terapia con la finalidad de superar a su exnovio, sin embargo, un día quedó impactada cuando su psicóloga le dijo que no podía seguir ayudándola con su caso.

Si bien su terapeuta no le dio una explicación de esta decisión, la joven consideró que ya no era necesario acudir a más sesiones por lo que dio por finalizado su tratamiento.