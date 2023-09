"No hace caso a las señales": Joven sufre accidente cuando intentaba pedirle matrimonio a su novia

08/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok se ha convertido en una fuente inagotable de videos virales, pues cada día suceden situaciones fuera de lo cotidiano que quedan registradas en video, como el caso de un joven que en su intentó de hacer una romántica pedida de matrimonio a su novia, sufrió un accidente en la playa.

¿Qué sucedió?

El video fue publicado por el usuario Juan Camacho (@camachojuane) y en la descricipión hace una referencia a que el joven del video no debió pedir la mano de su amada y menos debió pensar en casarse, ya que hay muchas señales.

"Cuando Dios te da señales de que no debes comprometerte. Más de un año pensando en si subía este video o no", se lee en la descripción.

En el material audiovisual se puede apreciar que la pareja está parada sobre una enorme roca a la orilla de una paradisíaca playa de agua turqueza; es así que, el joven acaricia de forma sugerente a su novia para luego ponerse frente a ella e intenta arodillarse para hacer la pedida de mano.

Sin embargo, todo salió mal porque parece que la roca estaba resbalosa y el hombre cayó al mar después de golpearse fuertemente; esto no fue impedimento para que logre su cometido, ya que unos instantes después, sale del mar y se vuelve a colocar en el mismo ligar donde resbaló, logrado así pedirle matrimonio a su novia, quien aceptó y luego se dieron un beso.

Usuarios reaccionan al video

El video se volvió viral rápidamente en redes sociales, pues hasta el momento ya cuenta con 1.5 millones de 'me gusta', casi 18 mil comentarios y más de 10 millones de visualizaciones.

En ese sentido, los internautas no tardaron en dejar sus comentarios sobre el video y la mayoría coincidía en que el joven no debió concretar la pedida de mano porque habían muchas señales que indicaba que no lo hiciera.

"Por suerte si pudo recuperar el anillo", "Hermano, son señales, ahí no fue", "El día que no me quiera casar, no diré nada, pero habra señales", "Señales de Dios, de la vida, de la naturaleza", "Es la vida diciéndote que no lo hagas, bro", "es una señal para que no te cases, pana", se lee en los comentarios del TikTok.

Es así que, muchos usuarios alertaron que el joven no debió proponerle a matrimonio a su novia, ya que el accidente que sufrió mientras intentaba hacerlo, era una clara señal para que desista.