Perro conmueve en TikTok al llevar todos los días cosas para intercambiarlas por comida: "Trueque inteligente"

20/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se ha venido viralizando el caso de un perro que todos los días lleva algo a un negocio para intercambiarlo con comida. Los cibernautas apoyan su curiosa iniciativa.

"Lomito luchador"

El clip viral le pertenece a la cuenta @victoruribe34 y nos muestra la hazaña de un amigo de cuatro patas para poder comer todos los días.

En México, específicamente en la comunidad de Tecámac, un can ha llamado la atención de los ciudadanos que viven en la zona y de los cibernautas, al ver la forma que se busca su alimento diario.

No es un perrito que solo va a un sitio a esperar que le den nutrientes. Él siempre lleva consigo algo, para que se lo intercambien con platillos. Según las imágenes compartidas en la plataforma china, el curioso animalito ha llevado un rollo de papel higiénico casi por terminarse.

Luego de esto, espera pacientemente que el encargado del restaurante lo atienda, sin generar escándalo alguno.

Esta noble acción ha sido reconocida por el dueño del local, quien no dudó en compartir esta singular experiencia, que tiene cada día, con este amigo de cuatro patas.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este video de 16 segundos se hizo tendencia rápidamente en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 699.3 mil me encantas, 4 897 comentarios y 35.3 mil guardados.

Las reacciones ante esta situación conmovedora fueron diversos resaltándose las siguientes: "Hasta oso paga y es paciente; y algunos piden descuento", "recíbele su pago y dale de comer", "alimentar perritos de la calle es de los gestos más hermosos... alimentamos a diario alrededor de 10 perritos", "adóptenlo", "siempre dale de comer a oso, se te van a multiplicar tus ventas", "hace trueque es muy inteligente", "hermoso, yo quiero ver el cambio de rollo de papel por comida, por favor", "es un labrador, ellos son muy inteligentes yo tengo uno y es muy educado", "por favor, no lo olviden, ojalá respeten su turno", "es adorable y el rollo de papel está casi acabado", "más humano que muchos", "¿y le dieron comida? Video completo", "un ángel caído en la tierra no te merecemos (perrito)", "si la humanidad fuéramos como él; no habría maldad en el mundo. Aprendamos de ellos".

De esta manera, un perro se hizo tendencia en TikTok al mostrar la curiosa forma que tiene para pedir comida en un mismo restaurante todos los días. Su caso ha conmovido a los cibernautas.