"Su mamá le daba indirectas": Quinceañera recibe recogedor de basura como regalo sorpresa

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una quinceañera festejaba un año más de vida con sus amigos y familiares, pero no esperaba recibir un curioso regalo sorpresa: ¡un recogedor!

Muchas jóvenes esperan que la fiesta de sus XV años sea la más memorable y la mejor de todas, por lo cual, esperan que cada detalle sea perfecto, incluido los regalos, que consideran es un gesto que simboliza el cariño y la apreciación de sus seres queridos.

En el material audiovisual, de solo 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una quinceañera lucía un bello vestido azul con brillantes y se encontraba al centro del local para poder ver cada uno de los regalos que sus invitados le llevaron.

Por ello, al ritmo de la música, la joven comenzó a desenvolver uno de gran tamaño, pero se llevó una gran sorpresa al descubrir qué había en su interior: un recogedor de plástico adornado con un lazo, perfectamente coordinado con su elegante vestido, pero eso no era todo, ya que venía acompañado de unos guantes de plástico, utensilios comunes para labores de limpieza en el hogar.

A pesar del insólito momento que vivió, la joven tomó con buen humor la escena y con la mejor actitud levantó los objetos para que todos vean que estaba agradecida por el detalle, ganándose así los aplausos de sus invitados.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven e incluso bromear, señalando que "sería una indirecta de su mamá para que ayude con los quehaceres del hogar".

"Lo recibió con mucho amor la quinceañera", "me hacen eso y lloro", "yo lo guardaría para cuando me independice, todo está caro para la casa", "no sé por qué miro muchos videos así y ninguna niña muestra cara de alegría, sea una broma, o no, pues es divertido lo que les dan", "amo su actitud", "cuando tu mamá quiere que le ayudes con él, aseó de la casa, no te dirá nada, pero habrá señales", "yo quisiera que me dieran un perrito", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.