Papá no puede acompañar a su hija en su XV años y ella lo sorprende en su trabajo: "Gracias por todo"

03/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un conmovedor y enternecedor caso, como el compartido en Facebook, donde una quinceañera no dudó en sorprender a su padre en su centro de trabajo, mostrándose agradecida con todo el esfuerzo que hace para sacarla adelante.

Muchas adolescentes desean celebrar su fiesta de quinceaños al lado de sus seres más queridos como sus padres, ya que consideran que es un momento muy especial en sus vidas que recordarán por siempre. Sin embargo, por distintos motivos, uno de sus progenitores no logra estar presentes.

Quinceañera sorprende a papá

En el material audiovisual, de solo 39 segundos de duración, se ve el tierno momento entre padre e hija en la ciudad de Torreón, Coahuila, en México. En la escena se ve que un hombre, identificado como Zurdo Gómez, trabaja en una gasolinera por la noche hasta que es sorprendido por la aparición de una gran limusina de donde baja su querida hija, quien luce un hermoso vestido rojo de quinceañera y al lado de sus amigas.

Según se reveló, Zurdo no pudo salir de su trabajo para poder celebrar, al lado de su hija, un año más de vida. Sin embargo, ella se encargó de que él pueda verla vestida de quinceañera y que baile con ella el tradicional vals.

Agradecida por su esfuerzo

La adolescente abraza fuertemente a su padre, como una forma de decirle cuánto lo quiere y lo agradecida que está por todo lo que hace para que tanto a ella y a su familia nunca les falte nada, especialmente poder realizarle su fiesta de cumpleaños.

"Mi niña vino a verme a la gasolinera el día de su quinceañera", se lee en la breve descripción del clip en Facebook, logrando obtener cientos de interacciones y alrededor de 140 mil reproducciones.

El padre de familia no puede evitar conmoverse y 'romper en llanto' al ver a su pequeña niña en una nueva etapa de su vida, asegurándole que siempre estará para ella.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la quinceañera por no dejar de lado a su padre y ser ella quien vaya a verlo a su centro de trabajo.

"Sobrino, me hizo llorar... muchas felicidades", "es el reflejo de todo lo bueno que haces por tus hijos", "qué bonito", "te amo muchacha que fue a ver a su padre en el día de su fiesta de XV años", "¿por qué el señor no fue a la fiesta?", "desgraciadamente, a veces tenemos patrones que no les importa que tengas compromisos especiales y te hacen ir a trabajar", "como una forma de decirle: 'gracias por todo, papá'", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo, con todo y su vestido de quinceañera, una adolescente acudió al trabajo de su padre para sorprenderlo, ya que él no pudo asistir a la fiesta.