Taxista revela TRUCO que pasajeros usan para pedir carreras a MENOR PRECIO: "Deberían mejorar eso"

El oficio de taxista es uno de los más populares en el Perú y el mundo, ya que millones de personas utilizan este servicio a todas horas del día. Sin embargo, algunos quieren pagar el menor precio posible por una carrera y un conductor de aplicación de taxis reveló el truco que varios de los pasajeros utilizan para lograr la tan ansiada reducción de precio.

El usuario de TikTok Ángelo Ortiz, que trabaja como taxista, contó que se dio cuenta del truco que las personas utilizan para lograr una carrera a menor precio cuando recogió a un joven.

Ángelo le preguntó al joven por qué había pedido el servicio desde un perfil donde aparece el nombre de una mujer, por lo que este terminó confesando que así obtiene una tarifa más barata, además que le acepten la carrera más rápido.

"Yo hago estos pedidos porque a veces quiero pagar 5 o 6 soles y al toque me agarran las carreras, sea hora punta o lo que sea (...) si me preguntan porque soy hombre, digo que el taxi lo pidió mi hermana o mi novia", fue la respuesta que el taxista cuenta que obtuvo de su pasajero.

El conductor se mostró ligeramente ofuscado y pidió a las aplicaciones de taxis, que permiten negociar precios, que cambien su sistema para que todo pueda ser más equilibrado.

"En primer lugar, InDriver debería mejorar eso y quitar los nombres y fotos de sus aplicativos, porque estoy viendo que la mayoría de los pedidos, siendo hoy sábado 11:00 P. M., los únicos que esperan y demoran son hombres o chicas que no ponen su foto, pero si sale la foto de una chica, al toque agarran la carrera", reclamó.

Finalmente, reveló el secreto para obtener precios más baratos en los taxis. "Literalmente tienes que tener tu foto, ser mujer y ser una chica guapa y sensual, esa es la forma para pagar más barato en los aplicativos de taxis" , reveló.

El video se ha vuelto viral y miles de personas tuvieron opiniones al respecto, muchos agradeciendo el tip, pero otros destacaron lo peligroso que puede llegar a ser.

"Con razón me llevan barato para todos lados", "Realmente si lo analizamos es peligroso para nosotras", "Pero la culpa es de los conductores, no de las chicas que usan esas fotos", "Confirmo, cuando mi novio pide taxi, no lo aceptaban, luego pedí yo y al fin pudimos irnos", expresaron.