¡Polémica! Madre e hijo trabajan juntos en OnlyFans: él la graba y luego se reparten las ganancias

La particular historia de una madre y su hijo ha generado polémica, debido a que trabajan juntos en OnlyFans. El joven llamado Arthur graba a su madre teniendo relaciones íntimas con otros hombres, para luego difundir los videos en diversas plataformas de contenido de pago y finalmente repartirse las ganancias.

Los protagonistas de esta historia son Arthur, quien trabaja como DJ y fotógrafo, y su madre Andressa, quién se dedica única y exclusivamente a grabar contenido para plataformas de pago.

En entrevista con un medio brasileño comentaron que Andressa comenzó a trabajar en OnlyFans por recomendación de Arthur, cuando ambos pasaban una difícil situación económica.

El fotógrafo indicó que no tiene ningún problema en trabajar grabando con su madre, ya que sabe separar lo profesional de lo personal.

"No tengo problemas en ver a mi mamá teniendo relaciones con otras personas, siempre en cuando sea por trabajo (...) No me gustaría verla teniendo sexo normalmente", afirmó en entrevista para Rede TV.