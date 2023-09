"Una cosa de locos": Novia queda en shock al ver que 'Romeo' quería impedir su boda

21/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los videos más insólitos y sorprendentes como el compartido por la cuenta de @bombmaniaespectaculos666, donde una novia quedó en shock al ver cómo 'Romeo' llegaba a su boda tratando de impedir que se case con el "amor de su vida".

En el material audiovisual, de solo 47 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja se encuentra celebrando sus nupcias al lado de sus amigos y familiares con una gran ceremonia y no dudan en bailar en medio del gran salón, en Piura.

'Romeo' gritaba que aún la amaba

Todos los invitados llevaban en sus manos globos, lo que deja entrever que se encontraban en el momento de la hora loca y escuchan que empieza a sonar el tema "La boda" de Romeo Santos, pero lo que más sorprendió a todos, incluido a la novia fue que alguien gritaba ¡Yo me opongo!

A lo lejos se veía que un personaje se acercaba ¿De quién se trataba? De alguien que imitaba al reconocido 'Rey de la bachata', Romeo Santos, quien llevaba un micrófono en la mano para 'cantar' su tema y dedicarle sus más famosas letras: "Un momento, padre. No permita esto, es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta boda. Ya le explico mi motivo y quién soy yo", en un intento de impedir que la novia "dé el sí" a su pareja.

La novia se veía muy emocionada por ver que su artista favorito estaba en su fiesta, aunque se tratara solo de un imitador, pero que llevó la alegría a su fiesta.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en decirles que le gustaría tener una celebración como esa y tener a sus artistas favoritos, sin importar que sean imitadores, ya que consideraban muy creativo y original su show.

Viral en TikTok

"No me caso si Romeo no impide mi boda", "necesidad desbloqueada", "si esto pasa en mi boda, tomo a Romeo de la mano y salgo corriendo", "me quiero casar solo por hacer este show", "una boda de locos", "espectacular", "parece Christian Yaipén", ja, ja, ja si esto pasa en mi boda, cojo ese Romeo de la mano y salgo corriendo y regreso y digo aaaah ya se la creyeron", "ya subiste mis estándares para casarme", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una novia fue sorprendida al escuchar decir ¡yo me opongo!, y se trataba de 'Romeo' que trataba de impedir su boda.