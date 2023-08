(VIDEO) "Está muy rico": reacción de español probando tallarines con lomo saltado en Cusco es furor en TikTok

25/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La comida peruana continúa cautivando los paladares de todos los extranjeros que visitan nuestros país. Esta vez en, se apreció el fenómeno en Tiktok, y se volvió viral de forma automática. Un español fue grabado comiendo unos tallarines a la huancaína con lomo saltado en Cusco, resaltando su peculiar reacción.

El turista se encontraba en el Mercado San Blas, en Cusco, y probó el típico plato peruano por primera vez. Sus comentarios generaron risas y respuestas por igual en internet. Y no es para menos, porque una visita a la ciudad imperial incluye obligadamente un paso por el mercado local.

"Tiene muy buena pinta, el balance de los colores es bueno", exclamaba el turista antes de probar el plato nacional.

Su reacción generó buenos comentarios

Tal y cómo se puede observar en las imágenes de TikTok que se viralizaron, una vez el turista degustó el plato nacional se quedó sumamente sorprendido por su sabor, su rostro cambio y solo atinó a decir "está muy rico", para seguir comiendo del mismo.

Algunos de los comentarios que sazonaron de humor a la publicación fueron"16 soles, baratísimo", "que buena pinta, si es delicioso", "pura cebolla", "no masticó nada el tallarín", "parece que se lo tragó y no lo mastica", "que rico!", "y eso es barato en un mercado", "el español no sabe comer, no entiendo como no mastica la comida".

La descripción del video tiene como nombre "Español probando por primera vez tallarines a la huancaína con lomo saltado" y fue subido por el usuario @mochilleando.pe, teniendo hasta la fecha más de 84 mil vistas y 2300 likes en la popular red social.

El 'Point' gastronómico más importante de Cusco

El Mercado San Blas es un mercado que inició actividades en 1969, y que con 54 años de existencia se ha convertido en el mercado tradicional de la ciudad imperial. Sus más de 150 puestos en actividad cuentan con todo tipo de potajes y alimentos típicos de la región y el país.

Asimismo, es de los mercados mejor equipados de la región, debido a que tiene un gran servicio de abastecimiento de agua y electricidad, siendo administrado por la Municipalidad como un atractivo turístico.

Una vez más, la gastronomía peruana ha deslumbrado a los turistas extranjeros, como se evidenció en este peculiar metraje de TikTok, donde un español quedó fascinado por el sabor de unos tallarines a la huancaína con lomo saltado que probó en Cusco.