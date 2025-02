Abogado de 'Culebra' a Santiváñez: "Entregue el chat completo con mi patrocinado"

En diálogo con Exitosa, el abogado de 'Culebra', José Carlos Mejía, exhortó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a entregar a la Fiscalía la conversación completa con el capitán Junior Izquierdo.

En conversación con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', el defensor de Junior Izquierdo exigió a Juan José Santiváñez a entregar el chat completo que mantuvo con el capitán apodado como 'Culebra'. El abogado asegura que las conversaciones son claves para la investigación de la Fiscalía.

José Carlos Mejía se dirigió al titular del Ministerio del Interior a que entregue lo solicitado por el Ministerio Público para cooperar en el proceso investigativo correspondiente. Además asegura que la solicitud de su cuenta en iCloud no transgrede ningún derecho como él señala.

"Señor Ministro del Interior lo que la ha requerido la Fiscalía es la conversación, entregue el chat completo con mi patrocinado, con el capitán Izquierdo. La Fiscalía no quiere saber su vida, no quiere sus cuentas bancarias, no le está violando ningún derecho. No desvíe la atención de la investigación ni confunda a la opinión pública. Entregue, si no ha borrado, los chats con mi patrocinado", declaró.