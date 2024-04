¿Abril también se sentirá como un 'horno'? Esto es lo que señala Senamhi

02/04/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó las temperaturas que tendrá el mes de abril. ¿Serán más bajas que marzo o también será un 'horno'?

En conversación con Andina, la especialista en meteorología del Senamhi, la ingeniera Bremilda Sutizal, indicó que en las primeras dos semanas de abril, las temperaturas en Lima Metropolitana y Callao continuarán presentando valores por encima de lo normal.

"Las condiciones (para abril) van a ser similares a las que se vienen presentando ahora, estaremos amaneciendo con condiciones de nubosidad, niebla, neblina, incluso puede haber llovizna en algunos puntos, bastante ligera. También seguiremos esperando la presencia de brillo solar hacia el mediodía", puntualizó.

Asimismo, la experta no descartó que durante el presente mes puedan presentarse días con picos de calor en algunos distritos de la capital. no obstante, no sería como en verano.

"Si hay condiciones de escasa nubosidad y algunos flujos cálidos, se podría favorecer el incremento de temperatura, pero sería de manera bastante puntual, no como en verano que hemos presentado valores por encima de lo normal varios días consecutivos", agregó.

¿En qué distritos hará más calor?

De acuerdo con la especialista en meteorología del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), estos son los distritos que presentarían altas temperaturas en el mes de abril:

Lima este (La Molina, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate): Durante el día, la temperatura oscilará entre 28 °C y 30 °C y podría llegar a los 31 °C . Mientras que, las temperaturas nocturnas se situarán en un rango de 17 °C y 20 °C .

De esta manera, el Senamhi informó que las temperaturas en la capital continuarán presentando valores por encima de lo normal en las primeras dos semanas de abril.