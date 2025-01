Accidente en V.E.S: Joven muere tras choque de motocicleta y auto conducido por policía

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en Villa El Salvador este jueves dejó como saldo la muerte de un joven motociclista identificado como Addonys Osteicochea de 25 años de nacionalidad Venezolana.

Según las primeras versiones, el choque fue protagonizado por un automóvil que era conducido por un suboficial de tercera, lo que ha generado controversia debido a presuntas irregularidades en las diligencias posteriores al siniestro.

El accidente tuvo lugar en horas de la mañana en una intersección concurrida del distrito. Testigos afirmaron que el impacto entre la motocicleta y el auto fue de gran magnitud, dejando al joven en estado crítico. Pese a los esfuerzos realizados por los vecinos y los paramédicos que llegaron al lugar, la víctima no pudo sobrevivir a las heridas sufridas.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del automóvil es un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP). Este detalle ha suscitado críticas y sospechas entre los familiares del fallecido, quienes cuestionan el manejo de las diligencias por parte de las autoridades competentes.

La mamá del fallecido señala que la escena del accidente no habría sido preservada de manera adecuada, lo que podría dificultar la correcta reconstrucción de los hechos. Además, indicaron que no se les brindó información clara sobre las pruebas realizadas al conductor del vehículo implicado.

Entre las principales preocupaciones de los familiares está la presunta falta de transparencia en el proceso, ya que la madre del fallecido asegura que el suboficial de tercera habría conducido ebrio cuando ocurrieron los hechos, mientras que Addonys deja en orfandad a su hijo menor de 3 años.

"Tenían resguardado al señor policía, pero no dejaban que se acercara pero todos decían que estaba ebrio, cuando estaba ebrio no podía ni caminar estaba súper ebrio, los mismos policías rodearon la moto y se llevaron toda la evidencia, aquí no dejaron rastro de la moto", declaró la mamá.