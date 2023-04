Adrianzén: Al Perú le resulta inconcebible que Gustavo Petro apoye a un golpista y corrupto

20/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, expresó su rechazo total ante las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, respecto a nuestro país. Indicó que le resulta inadmisible el evidente apoyo que el funcionario ha mostrado hacia el expresidente Pedro Castillo, acusado de corrupción y rebelión.

En el marco de la Sesión Plenaria del Consejo Permanente de la OEA, Adrianzén señaló que las frases de Petro van en contra de la institucionalidad democrática y del Estado Peruano.

"Nos resulta inconcebible que un gobernante constitucionalmente electo pretenda sostener una narrativa dirigida a apoyar a un golpista y a un corrupto. El Perú es un país que desea seguir avanzando en su camino hacia el fortalecimiento de sus instituciones democráticas", declaró el funcionario.

Asimismo, señaló que no el Perú no aceptará que se quebrante el principio de no injerencia, el cual obliga a los Estados a no intervenir en asuntos internos de otros.

"(El Perú) No acepta ni aceptará que se quebrante el principio de no injerencia que reconoce la carta fundamental de nuestra organización", expresó.

Adrianzén rechaza declaraciones de Gustavo Petro

Sobre nuevas políticas

Durante el mismo evento, el representante peruano indicó que se continuar trabajando para fortalecer, en el ámbito nacional e internacional, políticas inclusivas que permitan que todos los peruanos se beneficien del crecimiento económico.

En esa línea, precisó que el gobierno peruano asigna importancia crucial a los valores democráticos que inspiran a la OEA; pero sobre todo, a la protección y promoción de los Derechos Humanos.

En declaraciones para Tv Perú, Adrianzen expresó que "resulta intolerable para el Perú tener que soportar con mucha frecuencia que Petro Urrego, diciendo mentiras, se dirija a la comunidad internacional denigrando al Perú".

Por ese motivo, mencionó que dejará prestar atención a este tipo de declaraciones por parte del mandatario colombiano y demás funcionarios que quieran seguir ahondando en lo sucedido con Pedro Castillo.

"Ya es hora de que el Estado peruano de vuelta a esta página y nos empecemos a preocupar más por los problemas que realmente nos interesan".

Así pues, Adrianzen rechazó las declaraciones del presidente de la República de Colombia Gustavo Petro en las que mostraba un evidente apoyo al exmandatario peruano Pedro Castillo.