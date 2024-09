Adulto mayor tuvo que demostrar que estaba vivo tras ser declarado "muerto" por Reniec junto a Keiko y Castillo

En diálogo con Exitosa, Hermógenes Ignacio Villalobos, agraviado por falsedad genérica, relató cuál fue el procedimiento que realizó tras ser declarado como fallecido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) junto a otras figuras públicas como la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el expresidente Pedro Castillo, en 2022.

El agraviado por falsedad genérica relató que la odisea que vivió comenzó cuando se acercó a un establecimiento para hacer un cambio de chip de su celular hasta que la persona que lo atendió le revela que según los datos ingresados en el sistema "se encontraba de baja", por lo cual se va rápidamente hasta una oficina del Reniec para corroborar la información.

"Estaba cambiando mi chip y me dijeron que estaba "muerto". Me impresionó y me enseñó la pantalla y de verdad estaba dado de baja. El lunes, en Reniec entrar a ver el sistema y se dan cuenta de que dieron de baja mi DNI", expresó Ignacio Villalobos.