Raúl Ruidíaz vuelve al Monumental: 'La Pulga' lanzó advertencia previo al Universitario vs Grau

Como parte del cronograma de la tercera fecha del torneo Clausura de la Liga 1, Universitario de Deportes recibirá este jueves 31 de julio a Atlético Grau en el Estadio Monumental de Ate (9.00 de la noche). Un viejo conocido volverá, pero desde el otro lado. Raúl Ruidíaz habló sobre enfrentar por primera vez a su exequipo en su antigua casa.

El cuadro piurano llegó a la capital en horas de la tarde y el jugador más buscado por la prensa fue 'La Pulga'. El delantero interrumpió su paso por unos minutos para hablar sobre su sentir por este encuentro y también de lo que puede aportar a su equipo, sin importar el peso de su pasado 'crema'.

Sobre su condición física, el goleador precisó que arrastraba una pequeña molestia (no ósea o muscular), pero esta no le impedirá estar presente este jueves en el gramado del Monumental, por primera vez, enfrentando al equipo del cual es hincha.

Al ariete de 35 años se le consultó por sus sensaciones de enfrentar al equipo de sus amores y el cual lo hizo debutar en el fútbol profesional. En ese contexto, mostró respeto por Universitario.

"No me preocupo tanto, ni me enfoco tanto, ni me ando metiendo cosas en la cabeza, simplemente dejo que pase porque sino me afecta. Mañana va a ser un partido más donde tenemos que salir victoriosos", expresó.