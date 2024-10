"Afecta a la imagen del país": Proturismo lamenta advertencia de la embajada de EE. UU. por inseguridad en Perú

El director ejecutivo de Proturismo, Tito Alegría, ha expresado su preocupación ante la reciente alerta emitida por la embajada de Estados Unidos respecto a la seguridad en algunos distritos de la capital peruana, como Miraflores, San Isidro y el Centro de Lima. A los que recomienda visitar con "mayor precaución" debido a posibles incidentes delictivos.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos, Alegría señaló que este tipo de advertencias impactan negativamente en la imagen del Perú, especialmente en un contexto en el que el sector turístico busca recuperarse de la crisis provocada por la pandemia.

"No hay ninguna notica ni ninguna situación que tenga que ver con atracciones, restaurantes, hoteles, entonces, un poquito desconcierta este anuncio de la Embajara norteamericana, y nos pone en una situación, muy incómoda porque afecta directamente a la imagen del país. Aún cuando todavía el Perú está a la cola de la recuperación en lo que refiere a turismo", declaró para Exitosa.

Asimismo, el director ejecutivo puntualizó que, hasta el momento, Proturismo no ha recibido reportes de asaltos, especialmente en las zonas turísticas clave de Lima que son frecuentadas por turistas nacionales e internacionales.

"No tenemos ningún reporte oficial de asalto, menos aún con mano armada, en los espacios que usualmente visitan los turistas, como atracciones, restaurantes o hoteles. Nos desconcierta este anuncio, porque nos coloca en una situación incómoda al afectar directamente la imagen del país", indicó.

En esa misma línea, Alegría señaló indicó que la viceministra de Turismo debería comunicarse con las autoridades norteamericanas para solicitar explicaciones por la alerta emitida. A su vez, subrayó que es fundamental que las autoridades del sector actúen rápidamente para mitigar el impacto de esta advertencia en el turismo peruano.

"Me llama la atención, me desconcierta, y desde aquí un pedido hacia la viceministra de Turismo, creo que tiene que de inmediato comunicarse con la embajada norteamericana, con la embajadora y pedir explicaciones. Eso afecta al turismo, que reitero, aún se encuentra en proceso de recuperación, noticias de esta manera pueden ser ligeras, no hacen bien para que nuestro sector pueda recuperarse", agregó.