Alcalde de Chosica pide declaratoria de emergencia en Lima Este ante posible desborde del río Rímac por lluvias

A puertas de la época de lluvias y con la presencia de precipitaciones anómalas en la capital, el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, indicó que existe un riesgo de padecer el desborde del río Rímac ante la creciente temporada. La autoridad chosicana resaltó que existen márgenes del río que necesitan descolmatación, así como también quebradas peligrosas que podrían poner en riesgo a la población.

Miedo por crecida del río Rímac

Preocupado. El jefe de la comuna de Lima Este puntualizó que desde octubre no se hacen trabajo de descolmatación por lo que tanto las quebradas como el mismo río "hablador" pueden presentar un peligro latente. En ese orden de ideas, pidió que se tomaran las precauciones desde el Gobierno, por lo que pidió la declaratoria de emergencia.

"No se han preocupado por Lima Este, porque siempre tenemos problemas de lluvias intensas y no han entrado a partir del mes de octubre. Es más, a este tiempo, el año pasado ya estábamos en emergencia, ahora en este momento no está declarado la emergencia, sin embargo, considero y pido que el Gobierno de una vez por todas declare la emergencia aquí en Lima Este", comentó.

Según el burgomaestre, el aumento del caudal de los ríos Santa Eulalia y Rímac, que convergen en la almohada de Lurigancho-Chosica, hacen que las zonas de Santa Eulalia, Ricardo Palma, Lurigancho Chosica y Chaclacayo, sean los distritos más afectados en épocas de lluvia.

Desborde del río Rímac y la falta de descolmatación de quebradas, dejando la posibilidad abierta para que caigan rocas enormes y grandes cantidades de lodo. Por otro lado, se espera que, ante la posible aparición de los huaycos, las mallas geodinámicas del distrito puedan hacer frente a la fuerza de la naturaleza.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, exigió que el Ejecutivo declare en emergencia a varios distritos de Lima Este ante una posible amenaza de que el caudal del río Rímac aumente más y ocasione un desborde que afecte a varias... pic.twitter.com/hAhHe0jYoF — Exitosa Noticias (@exitosape) December 17, 2024

Lluvias en Lima y Callao

Dos días con presencia de una inusual y fuerte lluvia sorprendió a los limeños desde el pasado domingo 15 de diciembre. Ante esta situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se refirió a este fenómeno poco frecuente en la zona costera. La vocera Tania Ita habló de las precipitaciones y cómo las temperaturas altas generan ligeras lloviznas en algunos distritos.

"Estamos teniendo lluvias generalizadas en algunos distritos de la capital, estas nubes han pasado en la zona costera, es por eso que en estas horas de la tarde ya no se están reportando lluvias", acotó la especialista.

De este modo, el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, pidió que se declare en emergencia su jurisdicción debido al inminente peligro de desborde del río Rímac y de posibles huaycos ante la falta de descolmatación de las quebradas.