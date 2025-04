Alcalde del Rímac propone construir 'ciudad penitenciaria' para criminales en La Rinconada: "Arriba de 5.000 m.s.n.m."

07/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante una entrevista con Exitosa Noticias, el alcalde del distrito del Rímac, Néstor de la Rosa, propuso la creación de una "ciudad penitenciaria" en la zona de Ananea, en el centro poblado de La Rinconada, región Puno, ubicada a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar.

El burgomaestre señaló que esta propuesta se alinea con una de las siete estrategias de seguridad impulsadas por el Ejecutivo. Según indicó, de llevarse a cabo esta propuesta, la infraestructura podría estar operativa en un año

"La construcción de una ciudad penitenciaria a más de 5.000 msnm, con tres anillos de acceso, permitiría aislar a los delincuentes de alta peligrosidad. Esta obra podría ejecutarse bajo el mecanismo de obras por impuestos, con el uso adecuado de los recursos y la voluntad política necesaria, es posible tener una ciudad penitenciaria en ese plazo", explicó De la Rosa.

¿Por qué La Rinconada?

El alcalde explicó que la elección de La Rinconada no es casual. Su ubicación geográfica extrema, en una de las zonas más altas habitadas del planeta, la convierte en un lugar estratégico para la ubicación de un penal de alta seguridad. "Allí no hay posibilidad de fuga, no hay vías rápidas de escape, el entorno es inhóspito", añadió.

Además, afirmó que su construcción permitiría generar empleo local en la zona y abrir una oportunidad para el desarrollo de servicios básicos en una zona históricamente olvidada por el Estado.

¿Qué otras medidas propone el alcalde del Rímac?

De la Rosa también cuestionó la falta de recursos destinados a su distrito, a pesar de que el Rímac forma parte del centro histórico de Lima. Como parte de las medidas de seguridad a nivel local, indicó que se ha planteado que esté prohibido que dos personas viajen en una misma motocicleta, como estrategia para combatir delitos como el sicariato y el robo al paso.

Además, mencionó la implementación de chalecos con códigos QR para mototaxistas con el fin de facilitar la identificación y control de los conductores. La propuesta de Néstor de la Rosa se suma a las múltiples iniciativas locales y nacionales para hacer frente a la creciente inseguridad ciudadana.

"Existe una discriminación en el reparto presupuestal. Hay más de 4.730 viviendas en condiciones inhabitables, necesitamos acciones inmediatas", declaró.

El planteamiento de una ciudad penitenciaria en La Rinconada abre el debate sobre nuevas estrategias de encarcelamiento y el uso de mecanismos alternativos como las obras por impuestos para su financiamiento.