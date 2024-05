Alcalde de La Victoria anuncia que centro comercial Parque Cánepa será administrado por la municipalidad

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, anunció que el municipio será el encargado de administrar el Centro Comercial Parque Cánepa tras la finalización del contrato de concesión vigente.

"Se ha vuelto un negocio inmobiliario"

En una conferencia de prensa, el burgomaestre del distrito de La Victoria se pronunció sobre el término de la concesión del C. C. Parque Cánepa con la empresa 'Construcciones Listos S. A. C' y destacó que será la propia municipalidad quien tomará las riendas de la administración del negocio, a partir del próximo 21 de julio de 2024.

"No vamos a concesionar a ninguna empresa. La municipalidad va a administrar Parque Cánepa. Esto se ha vuelto un negocio inmobiliario y no quieren soltar la 'mamadera'", dijo Rubén Cano durante un ceremonia ofrecida en el palacio municipal de La Victoria.

Asimismo, señaló que el dinero obtenido por el alquiler de los más de 350 stands del centro comercial será invertido en obras para el mejoramiento urbano del distrito, como en la construcción de pistas, veredas, áreas verdes y cámaras de seguridad.

Polémica

La intervención de la Municipalidad de La Victoria en la futura administración del C. C. Parque Cánepa ha generado polémica en los ciudadanos, dividiendo a los empresarios y los vecinos del distrito.

Los vecinos, por un lado, se han manifestado en apoyo de la decisión de la Municipalidad, puesto que los impuestos cobrados a los antiguos concesionarios del negocio no se ha visto reflejado en recursos para la localidad en todos estos años.

"Nosotros venimos a respaldar al alcalde, porque ya son como 30 años que la constructora tiene el Parque Cánepa y no hay recursos. Los impuestos no han sumado al distrito para hacer obras", dijo un ciudadano a Canal N.

Los comerciantes, por otro lado, tienen una postura contraria, puesto que señalan que, años atrás, adquirieron las acciones de 'Construcciones Listos S. A. C.', pero ahora temen ser desalojados.

Asimismo, denunciaron que el alcalde Rubén Cano no ha atendido sus demandas ni se ha llevado a cabo una reunión con ellos para llegar a un acuerdo y que la Municipalidad estaría tanteando un pago mensual de alquiler mucho más barato del precio verdadero.

De esta manera, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, afirmó que el Centro Comercial Parque Cánepa pasará a ser administrado por el municipio tras la finalización del contrato de concesión con la empresa Listos S.A.C.