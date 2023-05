Alcaldes de Lima Norte rechazan observación del Gobierno sobre autógrafa de ley que permite a serenos uso de armas no letales

04/05/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los alcaldes de la Mancomunidad de Lima Norte mostraron su rechazo ante la observación del Gobierno sobre la autógrafa de ley que permite a serenos uso de armas no letales.

Como se recuerda, este miércoles 3 de mayo el Ejecutivo presentó señalamientos a la autógrafa de ley que permitiría que el personal de serenazgo utilice grilletes de seguridad, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y bastón tonfa como herramientas para realizar sus labores frente a la inseguridad ciudadana.

Puente Piedra

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, mostró su disconformidad alegando de que el Gobierno debería de establecer medidas eficaces para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Además señaló que la observación que se le efectuó a la autógrafa sería un retroceso.

"Lo veo como un retroceso. Ahora ni siquiera permite que el sereno pueda usar grilletes. Me parece que el Ejecutivo está siendo muy cuadriculado y no toma las acciones mucho más integralmente", declaró para América Noticias.

Independencia

Por su parte, el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, precisó que es necesario brindar las herramientas necesarias a los serenos debido a que tienen que hacerle frente a facinerosos que se encuentran armados.

"Estamos enfrentando a bandas organizadas y eso es preocupante. Esperamos una respuesta concreta y eficaz de parte del Gobierno central", indicó.

Santa Rosa

El burgomaestre del distrito de Santa Rosa, George Robles, mostró su postura crítica hacia el Gobierno y solicitó que se tomen acciones inmediatas para que el personal de seguridad pueda defenderse.

"El Gobierno es muy pasivo. No contempla el trabajo que las municipalidades hacemos. Tenemos un equipo de serenazgo que se siente limitado. No podemos actuar inmediatamente porque no tenemos herramientas para defendernos", acotó.

Ancón

Por último, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, manifestó la necesidad de estar en igualdad de condiciones que los delincuentes para salvaguardar la integridad de los serenos.

"Necesitamos estar en igualdad de condiciones con los delincuentes y es necesario que el equipo de serenazgo tenga la capacidad suficiente de respuesta".

Ley de Servicio de Serenazgo Municipal

Como se recuerda, el pasado 29 de marzo el pleno del Congreso aprobó el dictamen que modifica la Ley de Servicio de Serenazgo Municipal (Ley 31297).

Esta iniciativa permitía que los serenos puedan contar con nuevas herramientas al momento de cumplir sus funciones. El equipamiento establecido serían grilletes de seguridad, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y bastón tonfa.

De esta manera, los alcaldes de Lima Norte han mostrado su disconformidad frente a la observación del Gobierno respecto a la autógrafa de ley.