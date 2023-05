IEP: 79% de la ciudadanía desaprueba a Dina Boluarte y el 50% desconfía de las fuerzas del orden

01/05/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La última data publicada por la encuestadora IEP reveló que el 79% de la población desaprueba la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte. En tanto que, el 50% de la ciudadanía desconfía de las fuerzas del orden.

La encuesta publicada en el diario La República arrojó que la desaprobación hacia la actual mandataria ha ido aumentando en los últimos cuatro meses. Según la comparativa que realizaron, en enero de este año esta cifra fue de 71%, mientras que para abril se elevó en un 8%.

En esa línea, su aprobación fue descendiendo hasta llegar a tan solo el 15% el pasado mes. Su punto más alto fue en enero, cuando llegó hasta el 19%.

Encuesta IEP.

Respecto a medidas del Gobierno

En cuanto a las medidas que aplicó el gobierno de Boluarte mientras ocurrían las inundaciones producto del ciclón Yaku y del Niño Costero, el 65% de la población opinó que la respuesta que brindaron fue deficiente.

En ese sentido, el 31% consideró que esta fue mala y el 64% la calificó como muy mala. En el norte del país, se llegó al 74% de este veredicto desfavorable y en Lima Metropolitana, el sur y el centro, obtuvo un 64%.

En entrevista con Exitosa, la jefa de estudios de opinión del IEP, Patricia Zárate, señaló que dentro de estas cifras se ve un reflejo del parecer de las personas que han sido afectadas por los fenómenos climatológicos y "saber que no se está haciendo nada".

Desconfianza de las fuerzas del orden

No obstante, Dina Boluarte no es la única cuestionada por la población. IEP señala que el 69% de la ciudadanía desconfía de la Policía; de este grupo, el 37% confía poco y 32% no tiene ninguna confianza en esta institución.

Así pues, el 50% no confía en las Fuerzas Armadas, el 29% mencionó confiar poco y el 21% tiene nula confianza en las fuerzas del orden.

"Esos despliegues (como los que se suscitaron durante las protestas en Lima) creo que nunca los hemos visto para temas de inseguridad. (...) La gente que conoce y conversa con la policía de sus casas tiende a confiar más", explicó Zárate.

#EncuestaIEP

Ya se encuentra disponible el informe parcial de la encuesta de opinión del mes de abril 2023. Encuéntralo en el siguiente enlace: https://t.co/jjSFuggtQZ pic.twitter.com/C0y1BPN96P — IEP (@IEPeruanos) April 30, 2023

Inseguridad ciudadana

La percepción respecto a que actualmente el Perú vive en una situación de inseguridad ciudadana se elevó hasta el 75%. El 32% de la población se siente "algo seguro" en donde vive y el 43% se siente "muy inseguro".

Al respecto, Zárate precisó que en el caso de las mujeres la sensación de inseguridad incrementa aún más por los casos de feminicidios y constantes ataques en su contra.