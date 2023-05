Carlos Bruce sobre observación del Gobierno a ley de uso de armas no letales: "Un triunfo para la delincuencia"

04/05/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde del distrito Santiago de Surco, Carlos Bruce expresó su rechazo frente a la observación que realizó el Gobierno respecto a ley que faculta a los serenos en el uso de armas no letales durante sus labores frente a la inseguridad ciudadana.

En ese sentido, señaló que la revisión de ley beneficia a los delincuentes debido a que no se otorga al personal de seguridad las herramientas necesarias para poder combatirlos.

"Esto nos demora unas semanas más, es un triunfo para la delincuencia, están aplaudiendo, esta noche hay juerga. No seamos tan bobos y pongámonos firmes en defender los derechos de los vecinos", mencionó Bruce.

Uno de los señalamientos del Gobierno fue la parte en la que se indica que se permitiría el empleo de grilletes por parte del serenazgo, pues se informó que únicamente la Policía Nacional del Perú estaría instruida para tal acto debido a su facultad de arresto.

Al respecto, Bruce calificó como un "sin sentido" alegando que los serenos son las personas que se encuentran con los delincuentes infragantis, a diferencia de la PNP.

"Encuentra un ladrón y lo inmoviliza mientras llama a la policía para que lo lleven preso, al no tener el grillete debe decirle al ladrón que no se mueva", detalló.

Además, mencionó que le parece "una tontería" el observar la autógrafa de ley únicamente por el tema de los grilletes, pues argumentó que no solo la policía tiene capacidad para arrestar. Según comentó Bruce, la ciudadanía también podría realizar arrestos de acuerdo a ley; por lo que, le resulta ilógico que el serenazgo no pueda hacer lo propio.

Firmeza para el Ejecutivo

El burgomaestre criticó la "falta de firmeza" del Ejecutivo debido a que se ordenó que la PNP sea la encargada de capacitar a los miembros del serenazgo, pues en un inicio se había pensado en los militares para esta función.

"(Al sereno) no se les enseña tiro al blanco por no tener arma. En esa capacitación tan básica, ponerse exquisitos que sea solo la policía y no las fuerzas armadas me pareció un exceso", argumentó.

Asimismo, acotó que el Ejecutivo brindaría un mensaje contradictorio al dudar cómo actuar frente a dañar la integridad de los delincuentes. En ese sentido, expresó que estas personas no "tienen ningún empacho en disparar y asesinar a la gente", por lo que señala como "tonto" el actuar del Estado.

Así pues, el alcalde de Surco se ha mostrado disconforme con la observación del Gobierno respecto a la ley que permite el uso de armas no letales por parte de los serenos.