Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no entregará armas no letales a serenos: "Es muy riesgoso"

El alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que su comuna no se acogerá a la medida aprobada por el Congreso sobre el uso de armas no letales por parte de los serenos.

En el marco de la ceremonia de reconocimiento al Buque Escuela B.A.P. Unión, el burgomaestre aseguró que no expondrá al cuerpo de serenazgo a competir con delincuentes si no están en igualdad de condiciones.

"Es muy riesgoso darle un arma no letal a un sereno, estamos viendo una delincuencia sin control, el sereno tiene que ir siempre en igualdad de condiciones, el patrullaje integrado en motos, como es el plan metropolitano", expresó.

Armas no letales en la Municipalidad de Lima

"Yo no voy a poner gas pimienta a un sereno para combatir a un tipo que le puede disparar en la cabeza", agregó López Aliaga resaltando que la medida no es la solución al problema.

Estrategias de su gestión

En esa línea, informó que se priorizará el trabajo del patrullaje integrado. Según informó, este se reforzará con los 3500 policías que la presidenta Dina Boluarte ofreció a la comuna de Lima.

Los efectivos PNP estarán equipados con motocicletas y cámaras integradas con reconocimiento facial.

Asimismo, instalará "comisarías mayores" donde las Unidades de Flagrancia están integradas en ambientes unificados a las dependencias Ministerio Público y Poder Judicial.

Congreso aprueba autorización de armas no letales

El último miércoles, el Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la autorización del uso de armas no letales a los serenos municipales en el ejercicio de sus funciones en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Con 111 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, se aprobó la autógrafa de ley que dispone la capacitación de serenos básica y especializada, entrenamiento permanente y uso de medios de defensa autorizados.

Los elementos de defensa para los serenos municipales son: chalecos antibalas, grilletes de seguridad, bastón tonfa, aerosoles de pimienta y escopetas con cartuchos de perdigones de goma.

El autor de la iniciativa legislativa, el congresista Américo Gonza, expresó que, ante la delincuencia, es importante dotar de implementos a los serenos. De esta forma, podría proteger su vida con el uso de equipos como chalecos y armas no letales.

En esa línea, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Diego Bazán, manifestó que era de importancia la aprobación de esta ante "el aumento alarmante del índice de la comisión de criminalidad".

De esta manera, Rafael López Aliaga anunció que no entregará armas no letales a serenos al considerar que es muy riesgoso que los efectivos no estén en igualdad de condiciones.