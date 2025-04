Anciana en coma en clínica de Los Olivos: Familiares denuncian que recibió suero fisiológico de Medifarma

Denuncian que una anciana de 84 años quedó en coma en una clínica local ubicada en el distrito de Los Olivos tras ser administrada con suero fisiológico de Medifarma S.A. tres días después de que el Ministerio de Salud (Minsa) anunciara la suspensión del registro sanitario de dicho producto.

Anthony Vilca, hijo de la paciente de avanzada edad, reportó que doña Amelia ingresó desde hace una semana a la Clínica Jesús del Norte, por un cuadro de deficiencia respiratoria por la fibrosis pulmonar, del cual mostraba una notable recuperación.

Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse. Según sus familiares, estaba conectada a una vía por donde hasta la tarde de este lunes le administraron suero fisiológico de la marca Medifarma, a pesar de la alerta sanitaria del Minsa tras el reporte de al menos cuatro personas fallecidas por el uso de este producto.

Al tener conocimiento de la información, Vilca le reclamó al doctor de su madre por colocarle un suero de dicho laboratorio que viene siendo investigado por las autoridades. Seguidamente, detalló a 'Latina Noticias' que doña Amelia se mostraba consiente los primeros días de su permanencia en el nosocomio, pero al recibir este suero cayó en coma.

"Vino por un problema respiratorio, pero ahora que no reconozca, ya no puede hablar. Si mi mamá recibió el suero va a tener más complicaciones y a mi madre ya no la voy a volver a ver", expresó.