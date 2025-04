Cirugías y tratamientos en hospitales en riesgo de suspensión por escasez de suero fisiológico, advierte experto

01/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo exclusivo con Exitosa, el experto en salud pública, Marco Almerí, advirtió que la escasez de suero fisiológico en grandes hospitales podría desencadenar en un corto tiempo que se suspendan cirugías y tratamientos que los pacientes ya tienen programados. Esto a raíz de la crítica situación que vive el país por la muerte de al menos cuatro pacientes por uso de este producto defectuoso.

¿Cirugías y tratamientos en hospitales podrías suspenderse?

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) suspendió el registro sanitario del suero fisiológico al 0.9% de Medifarma S.A., lo que ha causado una grave alerta en el sistema de salud del país. Incluso, el Ministerio de Salud (Minsa) dispuso el cierre temporal de las plantas de producción del laboratorio farmacéutico por las reacciones adversas que provocó el lote 2123624.

En ese marco, Marco Almerí reveló que habría miles de frascos de suero fisiológico de Medifarma inmovilizados que no se pueden utilizar, pero no existirían otros como reemplazo para brindar a los médicos y así atiendan a sus pacientes. Seguidamente, remarcó que el stock que cuentan los grandes nosocomios en el país son "ínfimos" que podrían agotarse en un par de días y conllevaría la suspensión de cirugías y tratamientos.

"Se acerca, se avecina una escasez de suero en todo el país. (...) Lo que tenemos en grandes hospitales como Almenara, Rebagliati, Sabogal es ínfimo y calculo yo que se va a acabar en un par de días y luego de eso lo que va a ocurrir es las cirugías y tratamientos médicos porque no tenemos lo que debería siempre ser fiscalizado el suero fisiológico", expresó.

Crisis en salud por suero fisiológico defectuoso de Medifarma

Seguidamente, el especialista en salud pública, Almerí, indicó que si bien se viene evaluando que se revise lote por lote los sueros fisiológicos producidos por Medifarma S.A. para liberarlos y sea de utilidad para los médicos existiría una traba, que sería que el Instituto Nacional de Salud (INS) del Perú demoraría al menos una semana para inspeccionar solo uno de 20 mil frascos.

"Tendría primero Medifarma hacer una revisión, un test del lote y luego tendría que haber una revisión externa del INS del Perú, pero demoraría una semana en revisar un lote de 20 mil frascos porque su personal logístico hace que todo lo haga tan lento que no podrían hacerlo de inmediato", agregó.

Esta crisis en salud en el país por el suministro de suero fisiológico defectuoso de Medifarma, llevó a Marco Almerí a cuestionar al Minsa por afirmar en la pandemia que existían laboratorios de nivel 3 en cada una de las regiones del Perú y que en la actualidad estas "no están", impidiendo que hoy se revise lote por lote estos productos que son de vital importancia para los tratamientos de pacientes.

Médicos en el interior del país viven "un drama" por retiro de suero defectuoso

Para finalizar, Marco Almerí reveló que recibe llamadas de personal médico de Puno, Moquegua, Madre de Dios, angustiados por no contar con suero para atender a sus pacientes tras el retiro del lote defectuoso de los productos de Medifarma.

"Muchas personas nos llaman para preguntarnos si pueden usar lotes anteriores, les dijimos que 'no' porque en estos momentos el registro sanitario está suspendido. (...) Lo que nos dicen es 'no tengo más, es todo lo que tengo, y con esto necesitamos hoy operar'. Es todo un drama porque no les ha llegado un mensaje claro por parte de las autoridades", sostuvo.

