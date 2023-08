Andrés Roca Rey: Torero peruano reaparecerá el jueves tras ser embestido por toro en España

Andrés Roca Rey volverá a las plazas de toros luego de haber sido corneado el pasado martes, 25 de julio. El torero peruano reaparecerá el jueves en la ciudad de Huelva en España.

Luego del fatal accidente que vivió Andrés Roca Rey en la plaza de toros de Santander. El famoso torero volverá a los ruedos en un mano a mano con el español David de Miranda en la corrida de toros de los hermanos García Jiménez, así lo informó su gabinete en un comunicado a la prensa.

Como se recuerda, el área de comunicaciones del torero peruano indicó que las evaluaciones médicas iniciales indicaron un politraumatismo que afectaba la rodilla izquierda y múltiples contusiones en el cuello cara y muslo derecho.

Cabe resaltar que Roca Rey no fue el único afectado en la plaza de Santander. Cayetano Rivera Ordóñez, compañero español que desvió la mirada del toro, sufrió fractura de costilla.

Por otro lado, Roca Rey hizo lo propio mediante una publicación de Instagram, en la cual indicó que ayer lunes, 31 de julio, había iniciado con sus preparaciones correspondientes para la corrida pactada.

Además, el peruano concluirá la temporada europea en la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla el 30 de septiembre junto a al francés Sebastián Castella y el español Alejandro Talavante con toros de Victoriano del Río. Esta es una plaza a la que tiene un cariño especial y donde pretende poner la guinda a una temporada que está siendo muy significativa para él.

El percance en España le impidió a Andrés viajar a nuestro país, donde tenía previsto torear en la ciudad de Cajamarca junto al español David Galán y el francés Adriano. Este compromiso le hacía especial ilusión, debido a que se siente con la obligación de "revivir" la tauromaquia en Perú.

"La gente que dice que no es un arte, será porque o no lo entiende bien o quizás no han ido nunca (a una corrida de toros) [...] Un arte es cuando una persona es capaz de transmitir emociones", dijo el torero.