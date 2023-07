Andrés Roca Rey: Torero peruano queda con pronóstico reservado tras ser corneado en España

El torero peruano Andrés Roca Rey, se encuentra hospitalizado y con pronóstico reservado luego de ser embestido en la plaza de toros de Santander en España.

La práctica de la tauromaquia es una de las disciplinas más cuestionadas el mundo, sin embargo, no cabe duda que a muchos fanáticos les encanta esta práctica debido a los momentos de tensión que vive "el domador" cuando se encuentra frente a la "bestia".

Este arte pudo terminar en una tragedia para el torero peruano Andrés Roca Rey de 26 años quién fue embestido en un mortal ataque de un toro en la Feria de Santiago de Santander en España.

El "matador" sufrió de un politraumatismo en la rodilla izquierda y contusiones múltiples que lo llevaron a ser hospitalizado con "pronostico reservado", según las partes del Servicio Médico de la Plaza de Toros de la capital cántabra. Cabe resaltar que el accidente ocurre 3 días antes de un viaje programado a Cajamarca junto al español David Galván y el francés Adriano.

"No hizo caso el toro a la muleta y lo cogió de lleno, llevándolo encunado hasta las tablas. Horripilante el topetazo y la paliza posterior", mencionó la cadena de radio COPE.

Como se recuerda en el 2019, Roca Rey estuvo alejado 5 meses de las plazas de toros luego de recibir la cornada de un toro en Madrid. En ese momento, el torero peruano admitió que "no le gustaría morir por la cornada de un toro"

"Creo que la muerte es algo que va a estar allí para nosotros. Es una de las verdades de la vida, pero claramente es verdad que no me gustaría morir por la cornada de un toro. ¿A quién le gustaría eso?", dijo aquel entonces.

Asimismo, el matador explicó la razón de su pasión por la tauromaquia, él indicó que esta disciplina es un arte cuando alguien es capaz de transmitir emociones.

"La gente que dice que no es un arte será porque o no lo entiende bien o quizás no ha ido nunca. [...] Un arte es cuando una persona es capaz de transmitir emociones. En este mundo pasa eso: te pones en el ruedo delante de un toro con 20 mil o 40 mil personas y hay una conexión que se da sin hablar", anotó.