Artistas proyectarán clásicos del cine peruano con versión 'recortada' en protesta contra la censura

En conversación con Exitosa, el representante de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI), Gabriel Quispe, anunció que en el Centro Cultural de la PUCP se proyectarán películas peruanas distintas a sus versiones originales, como muestra de la censura en el cine nacional.

Representante de APRECI denuncia censura

Durante el programa Exitosa Sábado, Quispe mencionó la censura contra el cine peruano se da en un escenario múltiple. De acuerdo al representante de APRECI, el proyecto de ley de la congresista Adriana Tudela, que buscaba limitar la inversión del Ministerio de Cultura hacia las producciones filmográficas nacionales, es una muestra de ello, a pesar de que la presidenta Dina Boluarte observó la ley.

Por otro lado, se refirió al caso de la película 'La piel más temida'. Si bien destacó que el filme sí fue estrenado, el director la obra, Joel Calero, recibió hostigamiento por sectores que catalogaron su producción como un acto que 'humaniza' al terrorismo. "Cuando se estrenó comercialmente, el director fue víctima de una campaña de persecución", sostuvo Quispe.

Asimismo, indicó que, hace un mes, APRECI fue víctima de una censura. Gabriel Quispe indicó que su gremio iba a proyectar películas peruanas en el Lugar de la Memoria, pero finalmente no se concretó por causas desconocidas. "Una de ellas era la piel más temida, y estas funciones simplemente se cancelaron y no se emitieron, no se proyectaron", expuso.

"Por eso, el escenario de la censura es múltiple. Tenemos un proyecto de ley que todavía no se ha cristalizado. Se persigue a un cineasta que estrena comercialmente. Prohíben que se realice un ciclo ya programado. Creo que todo esto se ha resumido en esta campaña que la agencia TBWA ha ideado para que se visibilice lo que significa la censura para una cinematografía", manifestó.

Proyectarán películas editadas como 'censura'

Frente a esta situación, Gabriel expuso que el Centro Cultural de la PUCP realizará la proyección de películas con un estilo en particular. Los filmes serán presentados bajo el enfoque de la censura por parte del gobierno, a fin de que el público pueda comprender más respecto a estos agravios.

"Lo que esta campaña hace es invitar al público a que piense cómo sería una película con la censura. Por eso la campaña se llama 'La versión del Gobierno'. Vamos a ver películas peruanas mutiladas, de manera creativa, simbólica, para que se entienda el perjuicio que significa una actitud autoritaria desde el gobierno contra la expresión artística y cultural, del cine y de otras áreas de la cultura peruana", puntualizó.

De esta manera, se emitirán películas peruanas distintas a sus versiones originales. Los filmes serán editados con el enfoque de la censura, para que el público entienda la problemática.